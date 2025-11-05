कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले दौर से ठीक पहले बुधवार को एक बड़ा दावा किया. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल ने 'वोट चोरी' का अपने आरोपों को और तेज कर दिया और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर हमला बोला. राहुल ने दावा किया है कि साल 2024 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 25 लाख फर्जी वोट डाले गए. इसके साथ ही उन्‍होंने बीजेपी पर वह 'हाइड्रोजन बम' भी गिरा दिया जिसके बारे में वह पिछले कुछ महीनों से बात करते आ रहे थे. राहुल ने इस दौरान एक महिला की फोटो दिखाई और कहा कि उस महिला ने नाम बदल-बदलकर कई बार वोट डाला. राहुल गांधी के इस दावे के साथ ही अब हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर यह महिला कौन है.

जानिए चुनाव आयोग ने दिया क्या जवाब

22 बार डाला वोट

राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में एक फोटोग्राफ दिखाया और साथ ही वोटर लिस्‍ट भी दिखाई. इसमें कई जगह पर उसी महिला की तस्‍वीर लगी हुई थी. हर जगह पर उसका नाम, पता और बाकी जानकारियां अलग-अलग दी हुई थीं. फोटोग्राफ दिखाते हुए राहुल गांधी ने पत्रकारों और वहां मौजूद बाकी लोगों से पूछा, 'यह महिला कौन है? इसका नाम क्‍या है और यह कहां से आई है?' इसके बाद कोई कुछ पूछता या कहता राहुल ने खुद ही जवाब दिया. उन्‍होंने कहा, 'इस महिला ने हरियाणा में 22 बार वोट डाला है और वह भी 10 अलग-अलग बूथ्‍स से और वह भी नाम बदल-बदल कर जैसे कभी सीमा कभी सरस्‍वती तो कभी रश्‍मि.'

ब्राजील की एक मॉडल

राहुल ने दावा किया कि यह महिला भारतीय नहीं बल्कि एक ब्राजीलियन मॉडल है. उन्‍होंने कहा कि यह एक स्‍टॉक फोटोग्राफ है और हरियाणा में वह इसी तरह के 25 लाख रिकॉर्ड्स में शामिल है. जिस महिला की तस्‍वीर राहुल ने दिखाई वह असल में एक ब्राजीलियन मॉडल है. उसकी फोटोग्राफ्स को एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर मैथ्‍यूज फरेरो की तरफ से Unsplash.com पर अपलोड किया गया था.

कई लाख बार हुई डाउनलोड

Unsplash.com पर यह फोटो 'वुमन वियरिंग ब्‍लू डेनिम जैकेट' इस टाइटल से मौजूद है. दो मार्च 2017 को पहली फोटोग्राफ आई थी और तब से अब तक इसे 59 मिलियन बार देखा जा चुका है और 4 लाख से ज्‍यादा बार अनस्‍पलैश से डाउनलोड किया जा चुका है. इस वेबसाइट पर फोटोग्राफ पूरी तरह से फ्री पब्लिक यूज के लिए हैं. इस महिला की इस फोटो को कई बार ऑनलाइन ब्‍लॉग्‍स और ऑनलाइन पोस्‍ट्स के लिए प्रयोग किया जा चुका है.