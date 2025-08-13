शाई होप का डबल धमाका, विराट-बाबर के क्लब में हुए शामिल, बदल गया वेस्टइंडीज क्रिकेट का इतिहास

Shai Hope, West Indies vs Pakistan: वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के मौजूदा वनडे कप्तान शाई होप ने इतिहास रच दिया है. वह वेस्टइंडीज की तरफ से वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि पूर्व कैरेबियन दिग्गज डेसमंड हेन्स को पीछा छोड़ा है. 69 वर्षीय हेन्स ने वेस्टइंडीज की तरफ से 1978 से 1994 के बीच 238 मैच खेलते हुए 237 पारियों में 17 शतक लगाए थे. मगर पाकिस्तान के साथ हाल ही में समाप्त हुए तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में होप (नाबाद 120) ने शतक लगाते हुए उन्हें पीछे छोड़ दिया है. 31 वर्षीय बल्लेबाज के नाम वनडे में अब 18 शतक हैं.

यही नहीं वह शुरूआती 142 वनडे मुकाबलों के बाद सर्वाधिक शतक लगाने के मामले में विराट कोहली और बाबर आजम जैसे धुरंधरों के क्लब में शामिल हो गए हैं. खास लिस्ट में पहले पायदान पर पूर्व अफ्रीकी दिग्गज क्रिकेटर हाशिम अमला का नाम आता है. जिन्होंने 142 मैचों के बाद 139 पारियों में 23 शतक लगाए थे. उनके बाद दूसरे पायदान पर विराट कोहली का नाम आता है. जिन्होंने 142 मैचों के बाद 134 पारियों में 20 शतक जड़े थे.

तीसरे स्थान पर पाकिस्तान की शान बाबर आजम का नाम आता है. 30 वर्षीय बल्लेबाज ने 130 पारियों में 19 शतक लगाए हैं. चौथे स्थान पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वॉर्नर काबिज हैं. वॉर्नर के बल्ले से शुरूआती 142 मैचों की 140 पारियों में 19 शतक निकले थे. अब पांचवें पायदान पर शाई होप आ गए हैं. जिन्होंने शुरूआती 136 वनडे पारियों में 18 शतक जड़े हैं.

शुरूआती 142 वनडे मैचों के बाद सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज

23 - हाशिम अमला - पारी 139 - दक्षिण अफ्रीका

20 - विराट कोहली - पारी 134 - भारत

19 - बाबर आजम - पारी 130 - पाकिस्तान

19 - डेविड वॉर्नर - पारी 140 - ऑस्ट्रेलिया

18 - शाई होप - पारी 136 - वेस्टइंडीज

