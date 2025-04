'पाकिस्तान का नाम...', पहलगाम अटैक पर शाहिद अफरीदी ने जो कहा, उसे सुन खून खौल उठेगा आपका, VIDEO

Shahid Afridi Big Statement: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपना बयान दिया है. उनका कहना है, 'पाकिस्तान के राजदूत के रूप में मैं यही कहूंगा कि क्रिकेट की वजह से स्पोर्ट्स की वजह से और खेल कूटनीति पर मेरा मजबूत विश्वास है. इसपर सियासत की नजर नहीं होनी चाहिए. पड़ोसी मुल्क हैं, एक दूसरे का ख्याल रखा जाए. लेकिन एपिसोड अभी हुआ नहीं कि डायरेक्ट आपने पाकिस्तान का नाम ले लिया. कम से कम सबूतों के साथ आएं, दुनिया को बताएं. ठीक है, मैं समझता हूं कि हमारा किसी का कोई भी मजहब हो वो दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता है. एक इंसानियत के नाते, बेगुनाह आदमी की, वहां पर जो हुआ वह बहुत अफसोस की बात है. पाकिस्तान में जो होता रहा है. उसका बहुत अफसोस है. इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए. पड़ोसी मुल्क हैं. मैं समझता हूं आपस में संबंध बेहतर रहने चाहिए. लड़ाई झगड़े का कोई परिणाम है नहीं.'

पहलगाम में हुए आंतकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है. पीएम मोदी की तरफ से पड़ोसी देश के खिलाफ काफी सख्त कदम उठाए गए हैं. हाल यह है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के लगते हुए सीमा को बंद कर दिया गया है. यही नहीं सख्त कदम के साथ भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश के लिए रवाना कर दिया गया है.

Shahid Afridi said "India swiftly blamed Pakistan for the #Pahalgam incident, they should come up with evidence and proofs. No religion in the world teaches you to support such incidents, we are all very concerned for the lives of innocent people" 🇵🇰🇮🇳🤯 pic.twitter.com/itW6wskIby