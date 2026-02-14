IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ खेले तो अभिषेक शर्मा रच देंगे इतिहास, T20I में बना सकते हैं यह World Record

India vs Pakistan:भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में महामुकाबला खेला जाने वाला है. उस मैच में सबकी नजर अभिषेक शर्मा पर है. अभिषेक शर्मा जो पेट की समस्या से जूझ रहे हैं. उनके खेलने पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन राहत की हात है कि अभिषेक टीम इंडिया के साथ कोलंबो गए हैं. ऐसे में उम्मीद है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले तक वह पूरी तरह से फिट हो जाएंगे. बता दें कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा खेलते हैं तो उनके पास इतिहास रचने का मौका होगा.

दरअसल, अभिषेक शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो चौके और छक्के से बात करते हैं, ऐसे में उनके लिए कोई भी कमाल करना आसान है. क्रिकेट हमेशा से अनिश्चितताओं का खेल है और कब कौन सा रिकॉर्ड बन जाए यह कहना मुश्किल है. लेकिन अभिषेक शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेले तो उनके पास एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा.

बता दें कि, टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक ने अबतक 88 छक्के लगाए हैं. अब उनके पास टी-20 इंटरनेशनल में 100 छक्के पूरा करने का मौका है, अभिषेक 12 छक्के लगाते ही अपने टी-20 इंटरनेशनल में 100 छक्के पूरा कर लेंगे. लेकिन उनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा.

सबसे तेज 100 टी-20 इंटरनेशनल छक्के

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 इंटरनेशनल छक्के लगाने का रिकॉर्ड एविन लुईस के नाम है .एविन लुईस ने 42 पारी में 100 छक्के लगाए थे. वहीं, अभिषेक ने अबतकर 38 पारी में 88 छक्के लगा दिए हैं. अगर, पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक खेले और जबरदस्त फॉर्म में रहे और 12 छक्के लगाने में सफल रहे तो 39 पारी में 100 छक्के पूरा कर लेंगे.

वैसे अगर पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक ऐसा नहीं भी कर पाए तो उनके पास पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद भी मौके होंगे, अभिषेक को सबसे तेज 100 टी-20 इंटरनेशनल छक्के 41 पारी में पूरा करना होगा, जो इस वर्ल्ड कप में अभिषेक ऐसा कमाल कर सकते हैं.

सबसे तेज 100 T20I छक्के तक पहुंचने वाले खिलाड़ी

एविन लुईस, वेस्ट इंडीज 42 पारी

सूर्यकुमार यादव, इंडिया 49 पारी

क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज 49पारी

फिन एलन, न्यूजीलैंड 55 पारी

कोलिन मुनरो, न्यूजीलैंड 57 पारी

युवराज सिंह का रिकॉर्ड निशाने पर

इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्का विराट कोहली ने लगाया है. कोहली ने 11 छक्के लगाए हैं. वहीं, अभिषेक ने पाकिस्तान के खिलाफ अबतक टी20 इंटरनेशनल में 7 छक्के लगाने में सफलता हासिल की है. वहीं, गुरु युवराज सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल में 9 छक्के लगाए हैं. यानी तीन छक्के लगाते ही अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे और गुरु युवराज सिंह से आगे निकल जाएंगे.

फैन्स कर रहे दुआ

वहीं, अभिषेक के खेलने को लेकर फैन्स दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी से फिट हो जाएं ,उनके खेलने का फैसला आज हो जाएगा. ये देखना होगा कि क्या अभिषेक पाकिस्तान के खिलाफ मैच में खेल पाएंगे.