Shaheen Afridi has picked former South Africa batting maestro Hashim Amla as difficult batter to bowl : पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो अपने करियर का सबसे मुश्किल बल्लेबाज मानते हैं. जिसके खिलाफ उन्होंने गेंदबाजी की है.

कोहली-रोहित नहीं, बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के इस बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने से लगता है डर, शाहिन अफरीदी ने बताया
Shaheen Afridi on Toughest Batter in World cricket:
  • शाहीन अफरीदी ने अपने करियर में हाशिम अमला को सबसे कठिन बल्लेबाज बताया है.
  • अफरीदी ने कोहली को भी सम्मान देते हुए कहा कि उनके सामने गेंदबाजी करना मजेदार और चुनौतीपूर्ण अनुभव होता है
  • अफरीदी ने कहा कि कोहली को आउट करने से टीम को बढ़ावा मिलता है और दबाव विपक्षी टीम पर पड़ता है
Shaheen Afridi on Toughest  Batter in World cricket: पाकिस्तान के दिग्गज तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे मुश्किल बल्लेबाज के बारे में बात की है पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को सबसे मुश्किल बल्लेबाज करार नहीं दिया है. शाहीन ने Bricks to Riches के पॉडकास्ट पर बात करते हुए सबसे मुश्किल बल्लेबाज के बारे में खुलासा किया जिसके खिलाफ उन्हें गेंदबाजी (Hashim Amla is the toughest batter I have bowled to in my career) करने में परेशानी का सामना करना पड़ा है. पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज ने साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज हाशिम अमला को सबसे खतरनाक और मुश्किल बल्लेबाज करार दिया है. (Shaheen Afridi Rates Hashim Amla As Toughest).

हाशिम अमला को लेकर शाहीन ने कहा, "हर युग में एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होते हैं. विराट कोहली एक अलग खिलाड़ी हैं, लेकिन हाशिम अमला मुझे सबसे कठीन बल्लेबाज लगते थे. मेरे लिए हारिश के सामने गेंदबाजी करना बड़ी चुनौती रहती थी. मेरे करियर में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हाशिम अमला ही रहें हैं."

इसके अलावा पॉडकास्ट में शाहीन ने विराट कोहली (Shaheen Afridi on Virat Kohli) को लेकर भी बात की और कहा, "कोहली के सामने गेंदबाजी करने में मजा आता है.  आप अपने देश के लिए खेलते हैं.  ज़ाहिर है, जब आप किसी मुख्य खिलाड़ी को आउट करते हैं, तो आपकी टीम को बढ़ावा मिलता है,  मेरे लिए भी कोहली को आउट करने के बाद ऐसा ही एहसास होता था. आप यदि अहम बल्लेबाज को आउट कर देते हैं तो दबाव दूसरी टीम पर पड़ता है, जब मैं कोहली के सामने गेंदबाजी करता हूं तो मेरे दिमाग में कभी कुछ नहीं आता. मैं बस अपना काम करता रहता हूं और अपने लेंथ पर फोकस रहता हूं."

बता दें कि एशिया कप में शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा हैं लेकिन अब कोहली टी-20 इंटरनेशनल से खुद को अलग कर चुके हैं. ऐसे में इस बार एशिया कप में कोहली और शाहीन के बीच मुकाबला नहीं होगा. एशिया कप का आगाज 9 सितंबर से होने वाला है. (Virat Kohli vs Shaheen Afridi)

भारत
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान
सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम
 

