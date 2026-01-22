बांग्लादेश हुआ बाहर तो स्कॉटलैंड ने बांध ली कुर्सी की पेटी! जानें कैसा है T20 World Cup में रिकॉर्ड

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में अब बस 15 दिन बचे हैं बांग्लादेश के बाहर होते ही टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड की एंट्री तय मानी जा रही है. आईसीसी रैंकिंग में स्कॉटलैंड 14वें नंबर की टीम है और उसका खेलना तय माना जा रहा है. साल 2009 में भी इंग्लैंड में खेले गए वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड को ऐसे ही एंट्री मिली थी. 2009 के वर्ल्ड कप से पहले जिंबॉब्वे ने राजनीतिक वजहों से वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लिया था और तब स्कॉटलैंड को वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिल गया था.

स्कॉटलैंड की क्रिकेट टीम आईसीसी के सहयोगी सदस्यों में से एक

साल 2007 में आईसीसी के WCL डिवीजन वन में दूसरे स्थान पर रहने के बाद इस यूरोपीय टीम ने पहली बार 2007 के वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था. जहां आखिरी समय में एमएस धोनी की अगवाई में भारतीय टीम चैंपियन बनने में कामयाब हुई थी. 2007 से खबर लिखे जाने तक स्कॉटलैंड की टीम पांच वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है. 2021 में वे पहले दौर से सुपर 12 में आगे भी बढ़ी थी जो उनका अबतक का बेस्ट प्रदर्शन रहा है.

स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप के सात मुकाबलों में मिली है जीत

स्कॉटलैंड की टीम ने खबर लिखे जाने तक टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में कुल 22 मैच खेले हैं. इस बीच उनको सात मुकाबलों में कामयाबी हाथ लगी है, जबकि 13 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. स्कॉटलैंड की टीम हॉलैंड, ओमान और नेपाल जैसी टीमों को शिकस्त दे चुकी है. जो कि वर्ल्ड कप में हिस्सा लेनी वाली टीमें हैं.

बांग्लादेश के बाहर होने के बाद कुछ प्रकार हो सकती है ग्रुप C की स्थिति

बांग्लादेश की टीम के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद ग्रुप-C में स्कॉटलैंड की टीम को मौका मिलता है तो ग्रुप-C में स्कॉटलैंड, वेस्टइंडीज, इटली, इंग्लैंड और नेपाल रहेगी.

स्कॉलैंड का टी20 में प्रदर्शन

खेले मैच - 109

जीते - 49

हारे - 55

टाई - 1

बेनतीजा - 4

यह भी पढ़ें- T20I ही नहीं, ODI वर्ल्ड कप में भी अभिषेक शर्मा को मिलना चाहिए मौका, जानें भारतीय दिग्गज ने ऐसा क्यों कहा



