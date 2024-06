VIDEO: सौरभ नेत्रावलकर ने खोला पाकिस्तान को हराने वाली आखिरी बॉल का राज

Saurabh Netravalkar Speaks on USA Victory Over Pakistan: टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 11वां मुकाबला 6 जून को पाकिस्तान और अमेरिका के बीच टेक्सास में खेला गया. इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अमेरिका की टीम बाजी मारने में कामयाब रही. चरम के पराकाष्ठा तक पहुंचे इस मुकाबले में अमेरिका की तरफ से 'सुपर ओवर' में सौरभ नेत्रावलकर ने गेंदबाजी की थी. यहां विपक्षी टीम पाकिस्तान को 19 रन बनाने थे, लेकिन वह 13 रन तक ही पहुंच पाई. जिसके बाद सौरभ रातोंरात लाइमलाइट में आ गए. हर कोई उनकी सराहना कर रहा है और यह जानने की कोशिश कर रहा है कि जब वह अपनी टीम के लिए 'सुपर ओवर' में गेंदबाजी कर रहे थे तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था. अगर आपका भी यही सवाल है तो इसका जवाब खुद सौरभ नेत्रावलकर ने दिया है.

पाकिस्तान के खिलाफ ऐतिहासिक मैच जितने के बाद सौरभ ने ANI न्यूज एजेंसी के साथ खास बातचीत की. इस दौरान पत्रकार ने पूछा कि यह बहुत बड़ी जीत है. आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, 'यह बहुत ही स्पेशल फीलिंग है. हमने टूर्नामेंट के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है. हम पिछले दो तीन महीने से तैयारी में ही लगे हुए हैं. इसलिए काफी स्पेशल फीलिंग आ रही है.'

