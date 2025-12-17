एलेक्स कैरी रच दिया इतिहास, स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड तोड़ यह कारमाना करने वाले बन गए पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज

Alex Carey Created History : एडिलेड टेस्ट में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एलेक्स कैरी (Alex Carey) ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जारी साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) को पीछे छोड़ा है. स्मिथ ने जारी साल में खबर लिखे जाने तक 8 टेस्ट मैच खेलते हुए 14 पारियों में 618 रन बनाए हैं. वहीं एलेक्स कैरी ने एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में 106 रन बनाते हुए उन्हें पीछे छोड़ दिया है. कैरी के बल्ले से जारी साल में रेड बॉल क्रिकेट में 671 रन निकले हैं.

एडिलेड में 106 रन बनाने में कामयाब रहे कैरी

एडिलेड टेस्ट की पहली पारी में एलेक्स कैरी जबरदस्त लय में नजर आए. उनके उम्दा प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैच के दौरान उन्होंने कुल 143 गेंदों का सामना किया. इस बीच 74.12 की स्ट्राइक रेट से 106 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 8 चौका और 1 खूबसूरत छक्का देखने को मिला. कैरी के टेस्ट करियर का यह तीसरा शतक है.

2025 में कैरी का टेस्ट में प्रदर्शन

एलेक्स कैरी ने जारी साल में खबर लिखे जाने तक कुल 10* टेस्ट मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 14 पारियों में 51.61 की औसत से 671 रन निकले हैं. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 2 शतक और 3 अर्धशतक देखने को मिले हैं. जारी साल में 156 रनों की खेली गई शतकीय पारी उनकी एक मैच के एक पारी में खेली गई सर्वोच्च पारी है.

शुभमन गिल ने 2025 में बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

2025 में टेस्ट फॉर्मेट में खबर लिखे जाने तक सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल के नाम दर्ज है. जिन्होंने खबर लिखे जाने तक जारी साल में 9 मैच खेलते हुए 16 पारियों में 70.21 की औसत से 983 रन बनाए हैं.

यह भी पढ़ें- VIDEO: एलेक्स कैरी ने बेईमानी करके लगाया शतक? वायरल हुआ वीडियो, गड़बड़ी देख पकड़ लेंगे माथा