IND vs NZ: "यह आपके लिए...", सरफराज खान के पहले शतक को देख गदगद हुए सचिन तेंदुलकर, रिएक्शन ने मचाई धूम

Sachin Tendulkar on Sarfaraz Khan: बेंगलुरु टेस्ट में (IND vs NZ, 1st Test) शानदार शतक लगाने वाले सरफराज खान को लेकर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने रिएक्ट किया है. तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सरफराज (Sarfaraz Khan) और रचिन रवींद्र (Rachin Ravindra) को बधाई दी है. तेंदुलकर ने अपने पोस्ट में लिखा, "क्रिकेट हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है.. रचिन रवींद्र का बेंगलुरु से खास जुड़ाव है, जहां से उनका परिवार आता है! उनके नाम एक और शतक...और सरफराज खान, जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब अपने पहला टेस्ट शतक जमाया. यह आपके लिए पहला टेस्ट शतक बनाने का क्या शानदार अवसर था. इन दोनों प्रतिभाशाली युवाओं के लिए आने वाला समय रोमांचक है."

Cricket has a way of connecting us to our roots. Rachin Ravindra seems to have a special connection with Bengaluru, where his family hails from! Another century to his name.



And Sarfaraz Khan, what an occasion to score your first Test century, when India needed it most!… pic.twitter.com/ER8IN5xFA5