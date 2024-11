'तू तो गया', सरफराज का मजाक या तंज, सुंदर ने रचिन को किया बोल्ड तो डराने लगे खान, VIDEO

Sarfaraz Khan Reaction Went Viral: दूसरे टेस्ट मैच में आतिशी गेंदबाजी करने वाले युवा ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर का जलवा तीसरे टेस्ट मुकाबले में भी दिखने को मिल रहा है. टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने के लिए मजबूर हुई भारतीय टीम के लिए उन्होंने अबतक बेहतरीन गेंदबाजी की है. इस बीच उन्हें दो सफलता भी हाथ लगी है. पहले उन्होंने विपक्षी टीम के कप्तान टॉम लाथम को अपने जाल में फंसाया. उसके बाद इन्फॉर्म बल्लेबाज रचिन रविंद्र को भी बोल्ड करते हुए पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया है.

मैच के दौरान उन्होंने रविंद्र को जिस तरीके से आउट किया. उसे देख सरफराज खान भी जोश में आ गए हैं. इस दौरान उन्हें जश्न मनाते हुए विपक्षी बल्लेबाज के सामने कुछ कहते हुए भी सुना गया. सरफराज के लिप्सिंग पर गौर किया जाए तो ऐसा महसूस हो रहा था. जैसे वह रविंद्र को बोल रहे हैं 'तू तो गया.'

Sundar clean up by Ravindra

- Third back to back Bowled by Sundar of Rachin Ravindra.!!!



