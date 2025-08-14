विज्ञापन

14 August History: कैसे भूल सकता है कोई आज का दिन, 14 अगस्त को भारत का हुआ था बटवारा

यही वह दिन था, जब देश का विभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त, 1947 को भारत को एक पृथक राष्ट्र घोषित कर दिया गया.

नई दिल्ली:

14 August History: देश के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख आंसुओं से लिखी गई है. यही वह दिन था, जब देश का विभाजन हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तथा 15 अगस्त, 1947 को भारत को एक पृथक राष्ट्र घोषित कर दिया गया. इस विभाजन में न केवल भारतीय उप-महाद्वीप के दो टुकड़े किये गये, बल्कि बंगाल का भी विभाजन किया गया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग करके पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना.  कहने को तो यह एक देश का बंटवारा था, लेकिन दरअसल यह दिलों का, परिवारों का, रिश्तों का और भावनाओं का बंटवारा था.

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस

भारत मां के सीने पर बंटवारे का यह जख्म सदियों तक रिसता रहेगा और आने वाली नस्लें तारीख के इस सबसे दर्दनाक और रक्तरंजित दिन की टीस महसूस करती रहेंगी. वर्ष 2021 में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाया जाएगा. देश दुनिया के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख पर दर्ज महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है. 

1862 : बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना.

1908 : इंग्लैंड के फोकेस्टोन में पहली सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन.

1917 : चीन ने जर्मनी और आस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की.

1924 : प्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार कुलदीप नैयर का जन्म.

1938 : बीबीसी की पहली फीचर फिल्म (स्टूडेंट ऑफ प्राग) टेलीविजन पर प्रसारित.

1947 : भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान पृथक राष्ट्र बना.

1968 : मोरारजी देसाई पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित.

1971 : बहरीन को 110 वर्ष के बाद ब्रिटिश शासन से आजादी मिली.

2003 : पूर्वी अमेरिका और कनाडा में लंबे समय तक बिजली आपूर्ति ठप, जिसका असर न्यूयॉर्क और ओटावा जैसे बड़े शहरों पर भी पड़ा.

2006 : संयुक्त राष्ट्र की पहल पर इजराइल और दक्षिणी लेबनान में पांच सप्ताह से जारी संघर्ष थमा.

2006 : इराक के कहतानिया में बमबारी में 400 लोग मारे गये.

2013 : मिस्र में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में 638 लोग मारे गये.

2021: केंद्र सरकार ने 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की.

2022: काहिरा में चर्च में आग लगने से 41 लोगों की मौत, 14 झुलसे.

2023: पूर्वी लद्दाख विवाद के समाधान के लिए भारत और चीन ने सैन्य वार्ता की.

2024: अदालत ने नैतिक मूल्यों का पालन न करने पर थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पद से हटाया.

