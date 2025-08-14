बात मुर्गे और मेंढक तक आ गई... यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्यों ऐसा कहा?

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में इस बार खास माहौल है. 24 घंटे के विशेष सत्र ‘विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश 2047' विजन डॉक्यूमेंट पर जमकर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में राज्य के विकास की रूपरेखा और आगामी 22 वर्षों की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश को भी तेजी से आगे बढ़ना चाहिए हम इस पर काम कर रहे हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेता प्रतिपक्ष पर सीधा तंज कसते हुए कहा कि “हमारे नेता प्रतिपक्ष बुजुर्ग हैं, जब खुद से बोलते हैं तो थोड़ा सही बोल लेते हैं, लेकिन बोलते-बोलते बात मुर्गे तक पहुंच जाती है…”.

#WATCH लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में 'विज़न डॉक्यूमेंट 2047' पर 24 घंटे चली चर्चा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "...इस चर्चा में 187 सदस्यों ने हिस्सा लिया है। हमें इस पर भविष्य के लिए व्यापक रणनीति बनानी है। हम इस पर सभी अलग-अलग हितधारकों के पास जाएंगे… pic.twitter.com/dpG2aJmQNq — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 14, 2025

पीडीए का मतलब है- परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी: योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि इनकी सोच कुएं के मेंढक की तरह है. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन आप लोग आज भी एक परिवार तक अपने आपको रखना चाहते हैं और प्रदेश को भी आप लोग वहीं लेकर जाना चाहते हैं. सीएम योगी ने कहा कि पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी.

2017 से अब तक प्रदेश में बहुत बदलाव हुए: योगी आदित्यनाथ

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में क्या हालात थी. अब कितने बदल गए हैं हालात. सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे समृर्द्ध राज्य था वो 1980 के बाद से पिछड़ता चला गया. योजनाएं बनती थी घोषणाएं होती थी लेकिन उनमें कोई इच्छाशक्ति नहीं थी. बिजली,सड़क जैसी मूलभूत व्यवस्था पर भी सरकार की उदासीनता थी.

योगी आदित्यनाथ ने कहा, "...इस चर्चा में 187 सदस्यों ने हिस्सा लिया है. हमें इस पर भविष्य के लिए व्यापक रणनीति बनानी है. हम इस पर सभी अलग-अलग हितधारकों के पास जाएंगे और चर्चा करेंगे...मैं सभी सदस्यों, खासकर विपक्ष के नेता, जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया, का धन्यवाद करता हूं..."

आपको गौ माता का श्राप ही ले डूबेगा

विपक्ष पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जो गौ माता को धोखा दे सकते हैं वो दूसरों के साथ क्या करेंगे. गाय का दूध तो पी लेते थे लेकिन गौ माता को कसाई के हवाले कर देते थे. डबल इंजन की बीजेपी की सरकार ने गौवंश को सुरक्षित किया. सीएम योगी ने कहा कि आपने गौमाता के लिए कुछ भी नहीं किया.आपलोगों को गौमाता का श्राप ही ले डूबेगा.

विधानसभा में 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' विषय पर 24 घंटे की चर्चा की जा रही है. यह चर्चा बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे शुरू हुई थी.

सीएम योगी ने शेर के जरिए भी विपक्ष पर हमला बोला.

“बड़ा हसीन है इनकी ज़ुबान का जादू,

लगा के आग बहारों की बात करते हैं,

जिन्होंने रात में चुन-चुनकर बस्तियां लूटीं,

वही नसीबों के मारों की बात करते हैं.”

ये भी पढ़ें:- वे चिड़चिड़े-हिंसक हो जाएंगे... सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के लिए दीं क्या दलीलें, पढ़िए