KBC 17: 50 लाख घर ले गई दिल्ली की कशिश, जीती रकम से चुकाएगी पिता का कर्ज, भावुक कहानी ने नम कर दी सबकी आंखें

Kaun Banega Crorepati 17 यानी KBC 17 का तीसरा एपिसोड सभी दर्शकों के लिए खास रहा, क्योंकि 21 साल की कंटेस्टेंट कशिश सिंघल ने अमिताभ बच्चन के शो में 1 करोड़ रुपये के सवाल तक पहुंचीं. दुर्भाग्य से, वह इसका जवाब नहीं दे पाईं और गेम छोड़ दिया. आइए आपको बताते हैं वो सवाल कौनसा था. कशिश सिंघल अपने सामान्य ज्ञान के दम पर 50 लाख रुपये जीतने में कामयाब रहीं. हालांकि वह विसिगोथ्स के राजा से जुड़े 1 करोड़ रुपये के सवाल पर अटक गईं. यह सवाल था - 'विसिगोथ्स के किस राजा ने शहर पर से घेराबंदी हटाने के लिए फिरौती के तौर पर काली मिर्च मांगी थी, जिसका प्राचीन रोम आमतौर पर भारत से व्यापार करता था?'

विकल्प थे - A) लुडोविक, B) एमेरिक, C) अलारिक और D) थियोडोरिक. कशिश सिंघल के पास केवल एक ही लाइफलाइन बची थी. उन्होंने इसके लिए 'संकेत सूचक' का इस्तेमाल किया. हालांकि वह जवाब को लेकर कनफर्म नहीं थीं. आखिरकार उन्होंने खेल छोड़ने का फैसला किया और केवल 50 लाख रुपये ही घर ले गईं.

इसका सही जवाब था ऑप्शन C - अलारिक. खैर कशिश सिंघल एक अच्छी रकम जीतने में कामयाब रहीं जिससे उन्हें अपने का 15 लाख रुपये का कर् चुकाने में मदद मिलेगी. उन्होंने अपने शानदान ज्ञान और विनम्र स्वभाव से अमिताभ बच्चन को इंप्रेस किया. उनकी भावुक कहानी सुनकर स्टूडियो में मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गईं. केबीसी 17 में अपनी बेटी की उपलब्धि के बारे में जानकर उनके पिता भी खुश और भावुक हो गए.