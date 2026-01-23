मुंबई का ‘किंग’ सरफराज खान ने की मोहम्मद सिराज की जमकर कुटाई, 5वां दोहरा शतक जड़ मचाई खलबली

Sarfaraz Khan hits double hundred: घरेलू क्रिकेट का 'डॉन' कौन है. इस बात का जवाब एक बार फिर सरफराज खान ने दिया है.मुंबई के बल्लेबाज़ सरफराज खान ने शुक्रवार को रणजी ट्रॉफी मैच में हैदराबाद के खिलाफ 206 गेंदों पर दोहरा शतक लगाया, जो उनके करियर का पांचवां फर्स्ट-क्लास दोहरा शतक है. एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा कर सरफराज खान ने चयनकर्ताओं को जवाब दिया है. हैदराबाद के खिलाफ मैच में सरफराज ने अपनी 227 रन की पारी में 19 चौके और 9 छक्के लगाए. इस सीजीन में सरफराज ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है. 2025-26 रणजी सीजन में सरफऱाज ने 8 पारियों में 55 से ज्यादा की औसत से 400 रन का आंकड़ा पार करने का कमाल किया है.

मोहम्मद सिराज के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी

सरफराज की इस पारी में एक खास बात यह थी कि उन्होंने टीम इंडिया के साथी गेंदबाज मोहम्मद सिराज के खिलाफ़ शानदार बल्लेबाजी की और जमकर रन बरसाए. उन्होंने सिराज के खिलाफ सिर्फ़ 39 गेंदों में 45 रन बनाए. सरफराज हाल ही में शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफी के सातवें राउंड में पंजाब के खिलाफ़ सिर्फ़ 15 गेंदों में तूफानी अर्धशतक लगाकर सबको चौंका दिया, जो लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भारतीय की ओर से बनाया गया सबसे तेज़ अर्धशतक है.

बता दें कि सरफराज अब टूर्नामेंट में मुंबई के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, उन्होंने 6 पारियों में अबतक 75.75 की औसत और 190.56 के स्ट्राइक रेट से 303 रन बनाने का कमाल कर दिखाया है.

Why isn't Sarfaraz Khan in the Indian team? I can't think of a cricketing reason. He spent years piling up monstrous first class scores, forced his way into the Test team, made runs and was dropped for a string of non-scoring hopefuls. What's going on? https://t.co/7jywIebdUQ — Mukul Kesavan (@mukulkesavan) January 22, 2026

Sarfaraz Khan deserves his place in Team India in tests. pic.twitter.com/5I9aIVh29w — OddsOnCricket (@OddsOnCricket) January 23, 2026

चयनकर्ताओं को लगातार दे रहे हैं जवाब

सरफराज ने आखिरी बार नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत के लिए खेला था, लेकिन उसके बाद से वह घरेलू सर्किट में लगातार खेल रहे हैं. सरफराज खान ने 2025-26 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, उन्होंने 7 मैचों में 65.80 की औसत और 203.80 के स्ट्राइक रेट से 329 रन बनाए थे. उनकी घरेलू क्रिकेट में हालिया शानदार फॉर्म के कारण ही उन्हें आईपीएल 2026 के ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 75 लाख रुपये की बेस प्राइस पर खरीदा था.