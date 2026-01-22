IND vs NZ 2nd T20I: वर्ल्ड कप ड्रेस रिहर्सल का 'दूसरा टेस्ट', टीम इंडिया को जीत ही नहीं, टिक करने हैं ये 5 बड़े बॉक्स

Team India's challenge before World Cup 2026: अगले महीने भारत में शुरू होने वाले टी20 विश्व कप (T20 world Cup 2026) का ड्रेस रिहसर्ल न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही शुरू हो चुकी पांच टी20 मैचोें की सीरीज के पहले मुकाबले के साथ शुरू हो चुका है. यह सही है कि भारत ने पहले मैच में दो सौ से ऊपर का स्कोर खड़ा किया, 48 रन के विशाल अंतर से जीत भी हासिल की. इसके बावजूद यहां से सिर्फ इसी पहलू से काम नहीं चलने जा रहा. अब जबकि मेगा इवेंट से पहले भारत के पास सिर्फ 4 ही मैच हैं, तो ऐसे में टीम गंभीर के लिए जीत ही नहीं, बल्कि खामियां रूपी उन 'बॉक्सों' को टिक करना भी अनिवार्य हो चला है जो विश्व कप के अभियान के पहले मुकाले से पहले दुरुस्त होनी अनिवार्य हैं. चलिए पहले मुकाबले से निकलकर आई तस्वीर के बाद ये बॉक्स इस प्रकार हैं.

1. संजू सैमसन की फॉर्म जरूरी है!

वनडे कप्तान शुभमन गिल के बाद टीम प्रबंधन के संतुलन को और बेहतर बनाने के लिए किसी विकेटकीपर को ओपन बनाने और कुछ ऐसा ही विकल्प (इशान किशन) को रखने के फैसले के बाद अब ओपनर संजू सैमसन की फॉर्म मेगा इवेंट से पहले हासिल होनी बहुत ही जरूरी है. संजू पहले मुकाबले में सिर्फ 10 ही रन बना सके. दूसरे छोर पर अभिषेक की बमबारी के बीच सैमसन की यहां से एक-एक विफलता उन पर दबाव बनाने का काम करेगी. ऐसे में यह बड़ा बॉक्स टिक होना जरूरी है.

2. कप्तान सूर्यकुमार यादव की चिंता बड़ी है!

कप्तान सूर्यकुमार यादव का पिछला एक साल इतना खराब निकला है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर वह कप्तान नहीं होते, तो टीम में भी जगह नहीं बनती. नागपुर में एक झलक चमकी, लेकिन जितनी तेजी से यह चमकी, उतनी ही जल्द यह बुझ भी गई. 32 रन बनाने वाले यादव ने पुरस्कार वितरण या प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले ही फॉर्म रखने का दावा कर रहे हों, लेकिन अब यह फॉर्म यहां से रनों के आधार पर ही तय होगी. अगर उन्हें अपना भविष्य यहां से सुरक्षित करना है, तो बल्ले से वही धमाल करना होगा, जिसके लिए वह जाने जाते रहे हैं.

3. मिड्ल ऑर्डर की रीढ़ बननी जरूरी है!

तिलक वर्मा क्या चोटिल हुए कि मानो ऐसा लगा कि एक बार को टी20 टीम की रीढ़ की चली गई. यह सही है कि भारत ने पहले मैच में 238 रन बनाए और तिलक की ज्यादा याद नहीं आई. लेकिन तिलक ने टीम इंडिया के लिए हालिया समय में क्या किया है, यह किसी से छिपा नहीं है. वह पिछले एक साल में सबसे बड़े परफॉरमर और मैच विजेता साबित हुए हैं. समय टीम यादव के पास बहुत ही कम बचा हुआ है. ऐसे में तिलक रूपी नंबर-2 या चार नंबर पर टीम की रीढ़ तैयार होनी जरूरी है. यह एक बड़ा बॉक्स है, जो टिक होना है.

4. श्रेयस अय्यर को मिल पाएगी फॉर्म?

तिलक वर्मा गए, तो पिछले साल आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में नंबर-6 पर रहे श्रेयस अय्यर (17 मैच, 604 रन) स्वाभाविक रूप से टीम में आ गए, लेकिन प्रबंधन का उन पर भरोसा कैसा है, यह आप इससे समझ सकते हैं कि पहले मैच में अय्यर की जगह इशान किशन को खिलाने का फैसला किया. XI में दो विकेटकीपर? ऐसे में अय्यर की फॉर्म का रास्ता प्रबंधन कैसे सुनिश्चित करेगा, यह भी एक बड़ा और अहम बॉक्स है, जो टिक होना बाकी है.

5. पकड़ो कैच, जीतो मैच !

विश्व कप से पहले चार मैच बाकी बचे हैं, तो यह वह समय, जब गेंद हाथों से चिपकनी शुरू हो जानी चाहिए! यहां से कोई भी बचाव फैंस, पूर्व क्रिकेटरों, मीडिया द्वारा स्वीकार नहीं ही किया जाएगा. खास तौर पर उन कैचों को देखते हुए, जो रिंकू सिंह और इशान किशन ने छोड़े. फील्डिंग में बहाए गए रनों की संख्या का भी लगातार कम होते रहना भी एक अहम बात है.