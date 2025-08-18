विज्ञापन
सरफराज खान ने बल्ले से मचाया गदर, बुची बाबू टूर्नामेंट में इतनी गेंदों में तूफानी शतक ठोक मचाई खलबली

Sarfaraz Khan Century in Buchi Babu Tournament: अपने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए सरफराज ने सिर्फ 92 गेंदों पर शतक पूरा किया.

Sarfaraz Khan Century in Buchi Babu Tournament: रणजी ट्रॉफी के आगाज़ में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन 18 अगस्त से चेन्नई में शुरू होकर 9 सितंबर तक चलने वाला बुची बाबू टूर्नामेंट राज्य टीमों के लिए लाल गेंद से अपनी तैयारी को निखारने का सुनहरा मौका लेकर आया है. 28 अगस्त से दलीप ट्रॉफी की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में कई बड़े खिलाड़ी क्षेत्रीय टूर्नामेंट में व्यस्त हो जाएंगे. 12 साल बाद 2023 में फिर से शुरू हुआ बुची बाबू टूर्नामेंट राज्य टीमों को लंबी फॉर्मेट वाली क्रिकेट में लय पकड़ने का शानदार मंच दे रहा है.

सरफराज खान का धमाकेदार शतक

मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान ने टूर्नामेंट में शानदार शतक ठोककर धमाकेदार आगाज किया है. पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सरफराज ने मुश्किल हालात में पारी संभाली. जब वह क्रीज़ पर उतरे तब मुंबई का स्कोर 98 पर तीन विकेट था फिर उन्होंने अपने आक्रामक अंदाज में खेलते हुए सिर्फ 92 गेंदों पर शतक पूरा किया. अपनी पारी में उन्होंने 9 चौके और 3 छक्के जड़े.

यह शतक उनके लिए इसलिए भी खास है क्योंकि हाल ही में इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में जगह नहीं मिली थी. टीम चयन से बाहर रहने के बाद सरफराज ने अपनी फिटनेस पर जोर दिया और डेढ़ महीने में करीब 17 किलो वजन कम करके सबको चौंका दिया. वजन घटाने के बाद यह उनका पहला मैच है और उन्होंने इसमें शानदार प्रदर्शन कर अपनी काबिलियत फिर साबित कर दी है. अब सरफराज खान की नजर आगामी वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम में जगह बनाने पर टिकी है.

