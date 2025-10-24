'सरफराज को इसकी जरूरत नहीं', "ठाकुर ने किया खुलासा, इस वजह से नहीं हुआ भारत 'ए' टीम में चयन

विज्ञापन
Sarfaraz Khan: हाल ही में भारत ए टीम से हाशिए पर किए गए सरफराज खान को लेकर मचा शोर अभी थमा नहीं है, तो युवा बल्लेबाज के समर्थन में अब साथी खिलाड़ी भी बोलने लगे हैं

हाल ही सरफराज खान (Sarfaraz Khan) को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाली दो चारिदनी मैचों की सीरीज के लिए टीम से दूर रखा गया गया, तो आम से लेकर खास वर्ग के बीच तक भूचाल आ गया. हालांकि, ज्यादातर पूर्व  क्रिकेटरों ने इस विषय पर चुप्पी साधे रखी, तो कुछ राजनेताओं को खुद को चमकाने का मौका जरूर मिल गया. बहरहाल, अब टीम इंडिया से बाहर चल रहे रहे मुंबइया ऑलराउंर शार्दूल ठाकुर (Shardul Thakur on Sarfaraz Khan) ने सरफराज का समर्थन करते हुए कहा है कि इस बल्लेबाज को भारत ए दौरा या ऐसी किसी सीरीज की जरूरत नहीं है. 

ठाकुर ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा कि सरफराज घरेलू क्रिकेट में रन बनाकर  भारतीय टेस्ट टीम में वापसी कर सकता है. भारत के लिए 2023-24 में इंग्लैंड के खिलाफ राजकोट टेस्ट में पदार्पण करने वाले सरफराज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट टीम का हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है.सरफराज ने अपना पिछला टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई में खेला था.

भारतीय हरफनमौला और मुंबई के कप्तान शार्दूल ने रणजी ट्रॉफी ग्रुप डी में छत्तीसगढ़ के खिलाफ घरेलू मैच की पूर्व संध्या पर खुलासा करते हुए कहा,‘आजकल भारत ए टीम में ऐसे खिलाड़ियों पर ध्यान दिया जाता है जिन्हें वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार करना चाहते हैं. सरफराज को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए भारत ए के मैच की जरूरत नहीं है. अगर वह फिर से रन बनाने लगे, तो वह सीधे टेस्ट टीम में शामिल हो सकते हैं.' मुंबई के रणजी सत्र के शुरुआती मैच में जम्मू कश्मीर के खिलाफ अच्छी शुरुआत को भुनाने में नाकाम रहे सरफराज़ का शार्दूल ने बचाव करते हुए कहा, ‘वह चोट के बाद वापसी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने बुची बाबू ट्रॉफी में चोटिल होने से पहले दो-तीन शतक लगाए थे.'

