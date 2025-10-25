विज्ञापन

अभिनेता सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, एक सीरियल में निभाए थे 55 किरदार

भारतीय टेलीविजन और सिनेमा के दिग्गज हास्य अभिनेता सतीश शाह का निधन हो गया है. गुजराती मूल के इस कलाकार ने अपने चुलबुले अंदाज से दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी है.

Read Time: 2 mins
Share
अभिनेता सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, एक सीरियल में निभाए थे 55 किरदार
सतीश शाह का निधन
  • सतीश शाह का 74 वर्ष की उम्र में निधन
  • किडनी की समस्याओं से जूझ रहे थे एक्टर
  • टीवी और सिनेमा की दुनिया में खूब कमाया था नाम
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

भारतीय टेलीविजन और सिनेमा के दिग्गज हास्य अभिनेता सतीश शाह का निधन हो गया है. सतीश शाह बॉलीवुड के उन कलाकारों में रहे हैं जो अपनी कमाल की कॉमिक टाइमिंग के लिए पहचाने जाते थे. जितनी पहचान उन्हें फिल्मों से मिली, उतने ही पॉपुलर वे टेलीविजन की दुनिया में भी थे. सतीश शाहग ने ने अपने चुलबुले अंदाज से दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी है. सतीश शाह ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 250 फिल्मों में काम किया. उनका जन्म 25 जून, 1951 में बॉम्ब में हुआ था. सतीश शाह ने 1972 नें डिजाइनर माधु शाह से शादी की थी. 

1984 के सिटकॉम ये जो है जिंदगी में वह कमाल के रोल में नजर आए थे. इसका निर्देशन कुंदन शाह और मंजुल सिन्हा ने किया था. वो 55 एपिसोड में नजर आए और हर एपिसोड में उनका एक अलग ही किरदार हुआ करता था. इस तरह उन्होंने एक ही सीरियल में 55 किरदार निभाए. 

‘साराभाई वर्सेज साराभाई' में किरदार निभाकर वे घर-घर मशहूर हो गए. इसमें उन्होंने इंद्रवर्धन साराभाई का किरदार निभाया था. इसके अलावा वे जीटीवी के 1995 में आएओ शो फिल्मी चक्कर से भी लोकप्रिय हुए. इन दोनों ही सीरियल में वह रत्ना शाह पाठक के साथ नजर आए. इसके अलावा वह घर मजाई और ऑल द बेस्ट में भी नजर आए. इसके अलावा कॉमेडी सर्कस में बतौर जज भी उन्होंने काम किया.

सतीश शाह का सफर 1980 के दशक से शुरू हुआ. ‘जाने भी दो यारो' (1983) में म्युनिसिपल कमिश्नर डी'मेलो का किरदार ने उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता दिलाई. ‘मैं हूं ना', ‘कल हो ना हो', ‘फना', 'वीराना' और ‘ओम शांति ओम' जैसी फिल्मों में उनके संवाद आज भी हंसाते हैं. वे सैफ अली खान की 2014 की फिल्म ‘हमशक्ल्स' में भी नजर आए. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Satish Shah Death News, Satish Shah Passed Away, Satish Shah Died
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com