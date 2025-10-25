विज्ञापन
कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव जननायक.. तेजस्वी नहीं हो सकते- तेजप्रताप यादव

तेजप्रताप यादव ने कहा कि तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं है, वो जो भी हैं हमारे पिताजी की वजह से हैं. जिस दिन वो अपने बलबूते होंगे उस दिन उनको जननायक मान लेंगे.

कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव जननायक.. तेजस्वी नहीं हो सकते- तेजप्रताप यादव
तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना
  • तेज प्रताप यादव ने बिहार चुनाव से पहले अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर आलोचना की है
  • उन्होंने कहा कि जननायक बनने के लिए अपने बलबूते पर होना आवश्यक होता है
  • तेजस्वी यादव को उन्होंने अपने पिता लालू यादव के बलबूते पर सबकुछ हासिल किया है
पटना:

बिहार चुनाव से ठीक पहले जन शक्ति जनता दल पार्टी के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. तेजप्रताप यादव ने कहा कि जननायक तो लोहिया जी हैं, कर्पूरी जी हैं, लालू यादव जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं. तेजस्वी यादव जन नायक नहीं हो सकते. क्योंकि वो अपने बलबूते नहीं है. वो हमारे पिता जी के बलबूते हैं. जब वह अपने बलबूते होंगे तो हम उन्हें जननायक मानेंगे. उनका ये बयान तेजस्वी यादव के उस पोस्टर को लेकर पूछे गए सवाल के बाद आया है, जिस पोस्टर में तेजस्वी यादव को बिहार का नायक बताया गया है. 

गौरतलब है कि आज पटना में आरजेडी के कार्यालय के बाहर तेजस्वी यादव की एक तस्वीर लगी हुई थी. इस तस्वीर पर उन्हें बिहार का नायक बताया गया था. तेजस्वी की इस तस्वीर पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला था. बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद बिहार के गब्बर सिंह हों. जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया. लालू यादव चारा खा गए, अलकतरी पी गए, भारत सरकार में रेल मंत्री थे तो लोगों की जमीन ले लिया. तेजस्वी यादव से लोग जानना चाहते हैं कि डेढ़ के उम्र में वो करोड़पति कैसे बने.

आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब तेज प्रताप यादव ने भाई तेजस्वी यादव पर हमला बोला हो. राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई को सलाह भी दी थी. उन्होंने उस दौरान कहा था कि तेजस्वी यादव को पार्टी के भीतर ‘‘गद्दारों'' से सावधान रहने की जरूरत है. तेज प्रताप ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में यह भी दावा किया था  कि कुछ गद्दार मेरे राजनीतिक करियर को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं. उन्होंने कहा था कि मैं तेजस्वी से कहना चाहता हूं कि अब भी समय है. अपने आस-पास मौजूद ‘जयचंदों' से सावधान रहो, नहीं तो चुनाव में बहुत बुरे नतीजे देखने को मिलेंगे. अब आप कितने समझदार हैं, यह चुनाव परिणाम तय करेंगे.

तेज प्रताप ने अपनी पोस्ट में एक वीडियो भी साझा किया था जिसमें कांग्रेस की ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान औरंगाबाद की नबीनगर विधानसभा सीट से राजद विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह के चालक के साथ कथित तौर पर मारपीट होती दिख रही है.

