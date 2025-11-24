IND vs SA: वनडे सीरीज में इन 5 डिजर्विंग खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह, एक ने तो आखिरी ODI में ठोका था शतक

- साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए केएल राहुल को शुभमन गिल की जगह कप्तान बनाया गया है
- सैमसन को वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया है जबकि उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली सीरीज में शतक ठोका था
- साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल को भी वनडे टीम में जगह नहीं मिली है, दोनों टेस्ट टीम के सदस्य हैं
India's ODI squad for South Africa series: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. केएल राहुल को शुभमन गिल की जगह कप्तान बनाया गया है. गिल चोटिल हैं जिसके कारण वो वनडे सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. नियमित कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगने के कारण सीरीज यह सीरीज 30 नवंबर को रांची में शुरू होगी और इसके बाद रायपुर (तीन दिसंबर) और विशाखापत्तनम (छह दिसंबर) में मैच होंगे. गिल के वनडे सीरीज से बाहर होने के बाद राहुल को टीम की बागडोर सौंपी गई. इस टीम में प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल जैसे खिलाड़ियों को जगह मिली है तो वहीं, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया है. ऐसे में जानते हैं उन पांच खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें वनडे सीरीज में टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया.
संजू सैमसन
वनडे सीरीज में संजू सैमसन को मौका नहीं मिला है जिसने फैन्स को चौंकाया है. सैमसन जिन्होंने साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपने आखिरी ODI में सेंचुरी बनाई और 2023 में मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता था. इसके बाद भी सैमसन को मौका नहीं मिला है. बता दें कि केरल के इस बल्लेबाज ने अबतक वनडे में 16 मैच खेले हैं और कुल 510 रन बनाए हैं. संजू के नाम वनडे में एक शतक औऱ तीन अर्धशतक दर्ज है. सैमसन ने साल 2021 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था. अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद भी सैमसन वनडे में चयनकर्ताओं की पसंद नहीं बन पाएं हैं. वहीं, लिस्ट ए में संजू ने 128 मैच खेले हैं और कुल 3487 रन बनाए हैं जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 90.21 का रहा है. औसत 33.85 का रहा है.
साई सुदर्शन
वनडे सीरीज में साई सुदर्शन भी अपनी जहग नहीं बना पाए हैं. सुदर्शन टेस्ट सीरीज का हिस्सा हैं, दूसरे टेस्ट में सुदर्शन भारतीय इलेवन का हिस्सा हैं. साई सुदर्शन ने 3 ODI खेले हैं, जिसमें उन्होंने 63.50 के एवरेज से 127 रन बनाए हैं. उन्होंने दिसंबर 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI में डेब्यू किया, और अपने पहले मैच में हाफ सेंचुरी बनाई थी.
देवदत्त पडिक्कल
देवदत्त पडिक्कल भी वनडे में भारतीय टीम में शामिल नहीं हैं. पडिक्कल भी टेस्ट सीरीज का हिस्सा हैं लेकिन उन्हें दोनों टेस्ट की प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है. पडिक्कल अबतक भारत की वनडे टीम में डेब्यू नहीं कर पाए हैं. पडिक्कल ने अबतक भारत के लिए दो टेस्ट और दो टी-20 मैच खेले हैं.
अक्षर पटेल
वनडे सीरीज में अक्षर पटेल का भी नाम नहीं हैं जिसने फैन्स को चौंकाया है. अक्षर T20I WC में टीम इंडिया के लिए अहम खिलाड़ी रहे थे और चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस कर भारत को विजेता बनानें में अहम भूमिका निभाई थी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के पिछले ODI सीरीज में तीन विकेट लिए और 75 रन बनाए, जो रोहित शर्मा के बाद सबसे ज़्यादा रन था.
वरुण चक्रवर्ती
भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती भी भारतीय वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं, उन्होंने ICC चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 में इंडिया के लिए अहम रोल निभाया था. चक्रवर्ती ने तीन मैचों में 9 विकेट लिए थे. जिसके कारण भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने में सफल रही थी. वरुण चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं.
हार्दिक पंड्या चोटिल तो बुमराह और सिराज को रेस्ट
इन सभी खिलाड़ियों के अलावा टीम में हार्दिक पंड़्या, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं. हार्दिक इस समय चोटिल हैं. हार्दिक पंड्या एशिया कप 2025 के दौरान लगी चोट से ठीक हो रहे हैं, उन्हें ODI टीम में भी जगह नहीं मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हार्दिक पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा के लिए अपनी मैच फिटनेस साबित करेंगे, और फिर मुंबई इंडियंस के कप्तान साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I सीरीज़ खेलेंगे.
भारत की वनडे टीम:
रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं