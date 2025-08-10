'अगर तुम 21 डक...', गंभीर के ये जादुई शब्द, सैमसन के बल्ले से निकले फिर तीन शतक, बल्लेबाज का खुलासा

Sanju Samson on Gautam Gambhir: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के कप्तान और टीम इंडिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ संजू सैमसन (Sanju Samson) ने अश्विन के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए गौतम गंभीर को लेकर चर्चा की है. सैमसन ने बताया कि कैसे गंभीर ने उनके ऊपर विश्वास किया और लगातार मौके दिए. अश्विन के यूट्यूब शो 'कुट्टी स्टोरीज़' में सैमसन ने खुलासा किया कि टीम इंडिया में गंभीर ने उन्हें काफी सपोर्ट किया है.

अपनी बात रखते हुए सैमसन ने कहा, "सच कहूं तो आसान नहीं था, अन्ना। मैंने 8-9 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, लेकिन सिर्फ 15 मैच खेले थे.” सैमसन ने आगे बताया कि फिर बाद में गंभीर टीम के साथ जुड़े और सूर्या टीम के कप्तान बने. इसके बाद सूर्या ने मुझसे कहा था कि मुझे 7 मैच ओपनर के तौर पर खेलने को मिलेंगे लेकिन श्रीलंका के खिलाफ मैच में मैं दो मैच में 0 पर आउट हो गया. इससे मैं पूरी तरह से टूट गया था, ड्रेसिंग रूम में परेशान था. तभी गौतम भैया आए और उन्हें मुझे भरोसा दिलाया.

गंभीर भैया ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें टीम से तभी निकालूंगा जब तुम 21 बार जीरो पर आउट हो जाओ. ' उस वक्त मुझे लगा कि ये मुझ पर सच में भरोसा करते हैं और मुझे काफि सुरक्षित महसूस हुआ. ”

सैमसन ने आगे कहा, "यही शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए. कप्तान और कोच के ऐसे शब्द आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं. आपको लगता है कि उन्हें आप पर पूरा भरोसा है और वे चाहते हैं कि आप अच्छा प्रदर्शन करें. "

सैमसन ने भारत के लिए 42 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और 25.32 की औसत और 152.38 के शानदार स्ट्राइक रेट से 861 रन बनाए हैं. अबतक टी20 इंटरनेशनल करियर में तीन शतक और दो अर्धशतक शामिल हैं. उनका पहला इंटरनेशनल टी20 शतक हैदराबाद में बांग्लादेश के खिलाफ आया था, उसके बाद उन्होंने साथ अफ्रीका के खिलाफ दो और शतक लगाए थे. (Sanju Samson record in Internation cricket)