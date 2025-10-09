पापा को बिना बताए नौकरी छोड़ बना एक्टर,डेढ़ साल तक रहा छिपकर, अब कहलाता है ब्लॉकबस्टर किंग

प्रदीप रंगनाथन अब एक जाना-पहचाना चेहरा हैं, क्योंकि उनकी लगातार दो ब्लॉकबस्टर फिल्में अब तक की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक हैं. 'लव टुडे' और 'ड्रैगन' का डायरेक्शन प्रदीप ने ही किया है. प्रदीप ने अपनी मेहनत से सभी को इंप्रेस कर दिया है और उन्होंने ठान ली है कि अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हैं. उनकी दो फिल्में दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थीं. उनकी फिल्मों का फैंस को इंतजार था मगर क्लैश से बचने के लिए मेकर्स एक फिल्म को पोस्टपोन कर दिया है. प्रदीप की ड्यूड और लव इंश्योरेंस कंपनी आ रही है. ये दोनों ही फिल्में दिवाली पर रिलीज हो रही थीं मगर क्लैश से बचने के लिए लव इंश्योरेंस कंपनी को पोस्टपोन कर दिया गया है. प्रदीप ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपनी लाइफ के बारे में बात की.



शुरुआती दिनों के बारे में की बात

प्रदीप ने अनुपमा चोपड़ा को दिए इंटरव्यू में अपने पुराने दिनों को याद किया जब वो फिल्मों को लेकर अपने प्यार को पिता से छुपाते थे और चुपचाप अपने पैशन को फॉलो करने का फैसला लिया था. प्रदीप ने कहा- जब मैंने शुरुआत की थी, तब मेरे पेरेंट्स को इस फिल्मी सपने पर यकीन नहीं था. मैंने उस समय अपनी आईटी की नौकरी छोड़ दी थी. मैंने डेढ़ साल तक आईटी में काम किया, लेकिन बाद में मुझे छोटे-मोटे विज्ञापनों में काम मिलने लगा. इसलिए मैंने अपनी मां को बताया और नौकरी छोड़ दी. मैंने उनसे कहा कि वे पिताजी को इस बारे में न बताएं, क्योंकि मैं ऐसा दिखावा करूंगा जैसे मैं उनके लिए घर से काम कर रहा हूं. इसलिए मेरी मां ने जब तक हो सका, बिना उन्हें बताए काम चलाया. यह डेढ़ साल तक चलता रहा.



पापा को लगता था ऐसा

प्रदीप ने आगे कहा- मेरे पापा को लगा कि मैं नाइट शिफ्ट में जा रहा हूं इसलिए जब वो उठेंगे, तो मैं सो रहा होऊंगा, और मेरी मां उन्हें बताएंगी कि बेचारा बेटा पूरी रात मेहनत करके अब थककर सो रहा है. इसलिए उन्होंने मेरी मदद की. मैं तब तक जो पैसे बचाकर रखता था, उसी से काम चला लेता था. प्रदीप को तब तक ये बात छुपाकर रखने पड़ी जब तक उन्होंने कोमाली से डायरेक्शन में कदम नहीं रखा था.

प्रदीप की हिट फिल्म लव टुडे और ड्रैगन की बात करें तो इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी. लव टुडे 5 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 105 करोड़ का बिजनेस किया था. वहीं ड्रैगन की बात करें तो ये फिल्म 35-37 करोड़ में बनकर तैयार हुई थी और इसने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था.