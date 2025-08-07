विज्ञापन
IPL 2026 से पहले RR से रिश्ता तोड़ CSK के हो जायेंगे संजू सैमसन! मैनेजमेंट से खुद कर दी बड़ी मांग

Sanju Samson: संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स को अलविदा कहने को लेकर आई इस खबर ने फैंस के बीच हलचल मचा दी है.

Read Time: 2 mins
Sanju Samson Will Release From RR IPL 2026
  • संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स से आईपीएल 2026 से पहले टीम छोड़ने या ट्रेड की मांग की है
  • राजस्थान रॉयल्स ने सैमसन के लिए कई विकल्प तलाशे हैं, जिनमें चेन्नई सुपर किंग्स की रुचि भी शामिल है
  • चेन्नई सुपर किंग्स सैमसन को एमएस धोनी का संभावित उत्तराधिकारी मान सकती है लेकिन अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है
Sanju Samson in IPL New Team: फैंस के दिल और दिमाग में यही होगा की क्या संजू सैमसन अब आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं खेलेंगे, तो चलिए आपको बता दें की क्रिकबज के रिपोर्ट के अनुसार संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स से आईपीएल 2026 से पहले उन्हें ट्रेड करने या रिलीज करने का अनुरोध किया है. आईपीएल फ्रैंचाइज़ी ने कई विकल्प तलाशे हैं, जिनमें सीएसके भी शामिल है, जिसने इसमें रुचि दिखाई है, लेकिन आरआर पूरी तरह से इसके पक्ष में नहीं है. इस बीच खबर ये भी है की सैमसन के परिवार के कुछ करीबी सदस्य यह संकेत दे चुके हैं कि संजू अब राजस्थान रॉयल्स के साथ अपना भविष्य नहीं देख रहे. साथ ही कुछ आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, जो सैमसन के नजदीकी माने जाते हैं, उनका भी कहना है कि राजस्थान रॉयल्स का टीम माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा.

टीम छोड़ने के लिए IPL का नियम क्या कहता है?

आईपीएल के नियमों के तहत, कोई भी खिलाड़ी जिसे नीलामी में खरीदा गया हो या जिसे फ्रेंचाइज़ी ने रिटेन किया हो, वह तीन साल तक उसी टीम के साथ बंधा होता है. इस स्थिति में खिलाड़ी अपने स्तर पर टीम नहीं छोड़ सकता. इसलिए, अगर संजू टीम से अलग होना चाहते हैं, तो यह फैसला केवल राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइज़ी ही ले सकती है. चाहे वो उन्हें रिलीज़ करे या फिर किसी दूसरी टीम के साथ ट्रेड. संजू का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट 2027 सीजन के बाद खत्म होगा, यानी अभी उनके पास राजस्थान रॉयल्स के साथ दो और सीजन बाकी हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स बन सकती है अगली मंज़िल?

आईपीएल 2025 के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) सैमसन को एमएस धोनी (Sanju Samson in MS Dhoni CSK Team) के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देख रही है. कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि CSK मैनेजमेंट ने आंतरिक बैठकों में भविष्य की रणनीति पर विचार किया है. हालांकि, अभी तक यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि संजू सैमसन के नाम पर सीएसके की बैठकों में चर्चा हुई है या नहीं.

 

