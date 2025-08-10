'मेरा सफ़र वाकई शानदार रहा...'राजस्थान रॉयल्स से अलग होने वाले सवाल पर संजू सैमसन ने तोड़ी चुप्पी

Sanju Samson Breaks Silence On Leaving Rajasthan Royals: हाल के समय में संजू सैमसन के IPL में राजस्थान रॉयल्स के साथ अलग होने की खबर सामने आई है, तब से लोग उनके भविष्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं. अब खूद सैमसन ने इस सवाल पर चुप्पी तोड़ी है. तमाम अफवाहों और अटकलों के बीच, सैमसन ने रॉयल्स के साथ अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी. रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब पॉडकास्ट 'कुट्टी स्टोरीज़' में बातचीत के दौरान, सैमसन ने बताया कि कैसे आरआर के साथ उनके जुड़ाव ने उनकी ज़िंदगी बदली है.

संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी (Sanju Samson on Rajasthan Royals) से अलग होने वाले खबरों को लेकर चुप्पी तोड़ी है. सैमसन ने कहा, "राजस्थान रॉयल्स मेरे लिए दुनिया से बढ़कर है.. केरल के एक गांव से आया एक छोटा सा बच्चा, अपनी प्रतिभा दिखाना चाहता था. और फिर राहुल सर और मनोज बडाले सर ने मुझे एक मंच दिया ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और दुनिया को दिखा सकूं कि मैं किस चीज़ से बना हूं. उस समय, उन्होंने मुझ पर पूरा भरोसा किया.. आरआर (RR) के साथ मेरा सफ़र वाकई शानदार रहा है, और मैं ऐसी फ्रैंचाइज़ी का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूं. यह मेरे लिए वाकई बहुत मायने रखता है."

ऐसे में सैमसन ने सीधा का जवाब देकर उन अफवाहों (Sanju Samson's RR trade rumors) को विराम लगाने की कोशिश की है जो हाल के दिनों में काफी वायरल हुई है. दरअसल, सैमसन के RR से बाहर होने की अफवाहें 2025 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद आ रही है, सैमसन चोट के कारण 9 मैचों में नहीं खेल पाए थे और रॉयल्स नौवें स्थान पर रही थी. ऐसी खबरें थीं कि सैमसन और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के बीच मतभेद थे, जिसे बाद में द्रविड़ ने सुलझा लिया था. बता दें कि संजू सैमसन 2013 से राजस्थान रॉयल्स के साथ हैं