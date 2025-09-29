VIDEO: सैमसन ने मैच के दौरान तो कुछ नहीं बोला, मगर जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने अबरार की निकाल दी हेकड़ी

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है. भारत और पाकिस्तान के बीच टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर 2025 को दुबई में खेला गया. जहां टीम इंडिया पांच विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान अबरार अहमद एक बार फिर से अपनी आदत से मजबूर नजर आए. उन्होंने भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को आउट करने के बाद अपने 'सिग्नेचर स्टाइल' में उन्हें बाहर जाने का इशारा किया. उस दौरान तो भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया. मगर मैच के बाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी वायरल हो रहा है. जिसमें टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा के साथ-साथ अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और संजू सैमसन उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है सैमसन के कुछ बोलने के बाद तीनों खिलाड़ी एक साथ अबरार की तरह गर्दन हिलाते हुए नजर आ रहे हैं.

सैमसन को आउट करने के बाद अबरार ने दिखाया था बाहर जाने का रास्ता

फाइनल मुकाबले में तिलक वर्मा और संजू सैमसन बल्लेबाजी के दौरान भारतीय टीम को जब शुरुआती ओवरों में संकट से उबारने में लगे हुए थे. उसी दौरान गेंदबाजी क्रम पर आए अबरार अहमद ने अपनी एक बेहतरीन गेंद से भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन को चित कर दिया. जिसके बाद उन्होंने जोश में आकर अपने चिर परिचित स्टाइल में विकेट का जश्न मनाया. उस दौरान तो सैमसन मुसकुराते हुए बस मैदान से बाहर चले गए. मगर मैच जब समाप्त हुए तो उन्होंने उनको उनके ही अंदाज में जबरदस्त तरीके से जवाब दिया.

फाइनल मुकाबले में 24 रन बनाने में कामयाब रहे सैमसन

बात करें फाइनल मुकाबले में संजू सैमसन के प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 21 गेंदों का सामना किया. इस बीच 114.28 की स्ट्राइक रेट से 24 रन बनाने में कामयाब रहे. वहीं अबरार ने अपनी टीम के लिए फाइनल मुकाबले में कुल चार ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 29 रन खर्च करते हुए एक विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

