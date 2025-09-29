IND vs PAK: हार के बाद सलमान अली आगा ने क्या कहा? आपको भी सुनना चाहिए

Salman Ali Agha Statement After Defeat Against India in Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया. जहां भारतीय टीम के खिलाफ पाकिस्तानी टीम को एक बार फिर से नाकामयाबी हाथ लगी. ग्रीन टीम ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 146 रन बनाए थे. जिसे भारतीय टीम ने दो गेंद शेष रहते पांच विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाफ एक बार फिर से शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा काफी निराश नजर आए. मैच के बाद उन्होंने कहा, 'हमने अच्छी गेंदबाजी की. अगर हमने बल्लेबाजी में भी अच्छा फिनिश किया होता तो आज कहानी कुछ और ही होती. बल्लेबाजी के दौरान हमने स्ट्राइक रोटेट नहीं किया और लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए. हमें अपनी बल्लेबाजी ठीक करनी होगी. उन्होंने (भारतीय टीम) काफी अच्छी गेंदबाजी की. जिसके लिए उन्हें श्रेय देना होगा. मुझे अपनी टीम पर फख्र है. हम मजबूती के साथ वापसी करेंगे.'

भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया

दुबई में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुई पाकिस्तानी टीम 19.1 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 146 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए साहिबजादा फरहान सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 38 गेंद में 150.00 की स्ट्राइक की रेट से 57 रन की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा उनके साथी सलामी जोड़ीदार फखर जमां ने 35 गेंद में 46, जबकि सैम अयूब ने 11 गेंद में 14 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज सिंगल डिजिट में ही आउट हुए.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 147 रनों के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 19.4 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा ने 53 गेंद में 69 रनों की नाबाद जुझारू अर्धशतकीय पारी खेली. तिलक के अलावा शिवम दुबे ने 22 गेंद में 33 और संजू सैमसन ने 21 गेंद में 24 रनों का योगदान दिया. टीम इंडिया की तरफ से विनिंग शॉट रिंकू सिंह ने लगाया. उन्होंने 20वां ओवर डालने आए हारिस रऊफ की चौथी गेंद पर चौका लगाते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई.

