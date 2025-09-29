भारत के वो 5 'पांडव', जिन्होंने अपने बेहतरीन खेल से टीम इंडिया को बना दिया एशिया कप 2025 का चैंपियन

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: एशिया का 'किंग' कौन है? हाल ही में समाप्त हुए एशिया कप के 17वें सीजन से पता चल गया है. टूर्नामेंट में फाइनल सहित कुल 19 मुकाबले खेले गए. जहां टीम इंडिया ने सात मुकाबलों में शिरकत किया. इस दौरान भारतीय टीम को अपने सभी मुकाबलों में जीत मिली. ब्लू टीम का यह शानदार प्रदर्शन एशियाई क्रिकेट में उसके वर्चस्व को दिखाता है. पूरे टूर्नामेंट के दौरान लगभग सभी भारतीय खिलाड़ी जबरदस्त लय में नजर. नतीजन टीम इंडिया नौवीं बार प्रतिष्ठित खिताब को अपने नाम करने में कामयाब रही. बात करें देश के उन पांच धुरंधरों के बारे में जिन्होंने संपन्न हुए टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को जीत का सेहरा पहनाने में अहम भूमिका निभाई, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

अभिषेक शर्मा

फाइनल मुकाबले में जरूर अभिषेक शर्मा का बल्ला कुछ खास धमाका नहीं कर पाया. मगर लीग चरण और सुपर फोर मुकाबलों में उनका जलवा रहा. अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी का ही परिणाम रहा कि टीम इंडिया ने शुरुआती अपने सभी मुकाबलों को एकतरफा अंदाज में अपने नाम किए. 25 वर्षीय बल्लेबाज ने भारतीय टीम की तरफ से एशिया कप 2025 के कुल सात मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच सात पारियों में वह 314 रन बनाने में कामयाब रहे.

कुलदीप यादव

टीम इंडिया की जीत के दूसरे सबसे बड़े स्टार अनुभवी 'चाइनामैन' स्पिनर कुलदीप यादव रहे. फाइनल मुकाबले में जरूर उन्हें बेहतरीन गेंदबाजी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड नहीं दिया गया. मगर यहां भी उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा. टीम के लिए उन्होंने अपने चार ओवरों के स्पेल में 30 रन खर्च करते हुए सर्वाधिक चार सफलता प्राप्त की. वहीं बात करें पूरे टूर्नामेंट में उनके प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने यहां सात पारियों में सर्वाधिक 17 सफलता प्राप्त की.

तिलक वर्मा

युवा स्टार तिलक वर्मा की जितनी सराहना की जाए, कम है. फाइनल मुकाबले में शुरुआती विकेट गिरने के बाद उन्होंने जिस सूजबूझ के साथ बल्लेबाजी की. वह काबिले तारीफ है. पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से कुल सात मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच छह पारियों में 213 रन बनाने में कामयाब रहे. मजेदार बात ये रही कि इस दौरान वह तीन बार नाबाद भी रहे. बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी में भी उन्होंने योगदान दिया. टीम के लिए उन्होंने अहम मौकों पर गेंदबाजी की और अपनी उपयोगिता साबित की.

वरुण चक्रवर्ती

एशिया कप 2025 में जरूर वरुण चक्रवर्ती को ज्यादा सफलता हासिल नहीं हुई. मगर पूरे टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने टाइट गेंदबाजी की. जिससे विपक्षी टीम हमेशा प्रेशर में रही. टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से कुल छह मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच छह पारियों में सात विकेट चटकाने में कामयाब रहे.

सूर्यकुमार यादव

एशिया कप 2025 में जरूर सूर्यकुमार यादव बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए. मगर उनकी कप्तानी आला दर्जे की रही. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट के दौरान अपनी सूजबूझ से विपक्षी टीम को बैकफूट पर रखा. जिसके लिए उनकी सराहना तो बनती है.

