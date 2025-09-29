Asia Cup trophy: क्या टीम इंडिया को मिल पाएगी एशिया कप ट्रॉफी? मोहसिन नकवी से कप लेने से किया इनकार, ICC का क्या है नियम

India refuse to accept Asia Cup trophy from Mohsin Naqvi: रविवार को दुबई में हुए एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने के बाद, भारतीय टीम ने एक घंटे से ज़्यादा देरी से आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. उन्होंने इसलिए इनकार किया क्योंकि ट्रॉफी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी, पीसीबी के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री द्वारा प्रदान की जानी थी. (Controversy over Asia Cup trophy presentation). यही नहीं जब भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इंकार किया तो पीसीबी के अध्यक्ष ने विजेता ट्रॉफी को अपने साथ ले गए जिसके बाद बवाल मच गया है. अब सवाल उठता है कि ट्रॉफी कंट्रोवर्सी में आगे क्या होगा. क्या पीसीबी आईसीसी के सामने इस मुद्दे को रखेगा. ऐसे में जानते हैं कि ट्रॉफी लेने के इनकार करने के बाद आईसीसी इस बारे में क्या फैसला कर सकता है, आईसीसी के "रूल बुक" में इसको लेकर कोई नियम है या नहीं.

ट्रॉफी लेने से इनकार करने के बाद आगे क्या होगा, क्या आईसीसी में है कोई नियम

आईसीसी का कोई विशिष्ट नियम नहीं है जो कप्तान ट्रॉफी स्वीकार करने से इनकार करने पर सज़ा का प्रावधान करता हो, लेकिन ऐसा जेस्चर आईसीसी आचार संहिता के अंतर्गत आ सकता है, क्योंकि यह क्रिकेट की भावना के खिलाफ है. बता दें कि इसके लिए भारतीय कप्तान को इनकार का कारण बताना होगा, और फिर टूर्नामेंट की संचालन संस्था (इस मामले में, एशियाई क्रिकेट परिषद, या एसीसी) या आईसीसी किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई पर निर्णय लेगी, जिसमें आगामी आईसीसी सम्मेलन में विरोध प्रदर्शन भी शामिल हो सकता है.

ट्रॉफी लेने से इनकार करना एक समस्या क्यों है -

क्रिकेट की भावना

किसी मैच या टूर्नामेंट को जीतने के बाद, खासकर उस मैच को जीतने के बाद, ट्रॉफी लेने से इनकार करना, जिसके लिए टीम ने कड़ी मेहनत की हो, "क्रिकेट की भावना" का अनादर माना जा सकता है, जिसकी रक्षा आईसीसी आचार संहिता का उद्देश्य है.

• प्रतिष्ठा:

ऐसी घटना टीम, कप्तान और खेल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है.

संभावित कार्रवाईयां

1. स्पष्टीकरण:

कप्तान या टीम के प्रतिनिधि को अपने इनकार के लिए एक वैध स्पष्टीकरण आईसीसी के सामने देना होगा.

2. बीसीसीआई/एसीसी की कार्रवाई:

उदाहरण के लिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस घटना के संबंध में अगले आईसीसी सम्मेलन में औपचारिक और कड़ा विरोध दर्ज कराने का संकल्प लिया है.

3. आईसीसी अनुशासनात्मक प्रक्रिया:

अनुचित आचरण से निपटने के लिए आईसीसी के पास एक मज़बूत अनुशासनात्मक प्रक्रिया है. वे आईसीसी आचार संहिता के तहत स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या कोई उल्लंघन हुआ है और यदि कोई है, तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए.

मोहसिन नकवी के खिलाफ ‘कड़ा विरोध दर्ज' करेगा BCCI

बीसीसीआई नवंबर में आईसीसी की अगली बैठक में एशियाई क्रिकेट परिषद के प्रमुख मोहसिन नकवी के खिलाफ ‘कड़ा विरोध दर्ज' करेगा जिन्होंने भारतीय टीम द्वारा दुबई में उनसे एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार के बाद चैम्पियन टीम को ट्रॉफी ही नहीं दी.बीसीसीआई सचिव देवाजीत सैकिया ने टीम के इनकार को सही ठहराते हुए कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति से भारतीय टीम ट्रॉफी नहीं ले सकती जो ‘देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा हो . भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया था

नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष होने के साथ अपने देश के गृहमंत्री भी हैं. सैकिया ने कहा ,‘‘ जहां तक ​​ट्रॉफी का सवाल है, ट्रॉफी वितरण का सवाल है, भारत उस व्यक्ति से ट्रॉफी नहीं ले सकता जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध छेड़ रहा है

उन्होंने कहा ,‘‘ हमने उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार किया लेकिन इससे उस व्यक्ति को ट्रॉफी और पदक अपने साथ अपने होटल ले जाने की अनुमति नहीं मिल जाती."

उन्होंने कहा ,‘‘ यह अप्रत्याशित है, बहुत बचकाना है और हम नवंबर के पहले सप्ताह में दुबई में होने वाली आगामी आईसीसी बैठक में आईसीसी के समक्ष बहुत कड़ा विरोध दर्ज कराएंगे.''

आईसीसी करेगा फैसला

वहीं, अब अगर पीसीबी भी भारत के खिलाफ आईसीसी से शिकायत करता है तो फिर जो भी फैसला होगा वह आईसीसी करेगा.