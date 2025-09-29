सुन ले बेटा पाकिस्तान... एमपी के सीएम मोहन यादव का भारत की जीत पर ये जोश देखिए

इंदौर, टीम इंडिया की दुबई में एशिया कप फाइनल में जोरदार जीत का जश्न देश में जमकर मना. लोग सड़कों पर पटाखा फोड़ते दिखे. यही नहीं, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी इंदौर में खेल प्रेमियों के साथ जमकर इस विजय का जश्न मनाया. इंदौर के मां कनकेश्वरी नवरात्रि पंडाल में सीएम मोहन यादव और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे. इस दौरान सीएम यादव ने लोगों से जीत के नारे भी लगवाए.

सुन ले बेटा पाकिस्तान...

मोहन यादव ने इंदौर में जीत का जश्न मनाते हुए पाकिस्तान की लानत-मलामत की. उन्होंने वहां मौजूद खेल प्रेमियों से मोबाइल की टॉर्च जलाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा यहां मौजूद हर शख्स के मोबाइल का टॉर्च चलना चाहिए. जब सारे मोबाइल के टॉर्च जल गए तो मोहन यादव ने नारे लगाए. उन्होंने कहा, सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान. सीएम मोहन यादव जैसे-जैसे नारे लगाते वहां मौजूद खेल प्रेमी भी उसे दोहराते थे. भारत की जीत का जश्न इंदौर में जमकर मना है.

विजयवर्गीय ने लगाए नारे

कार्यक्रम में मौजूद कैलाश विजवयर्गीय इस दौरान काफी खुश नजर आ रहे हैं. उन्होंने भी मोहन यादव के साथ सुर-सुर में मिलाया और सुन ले बेटा पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान का नारा लगाया. गौरतलब है कि दुबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. टूर्नामेंट में भारत की पाकिस्तान पर ये तीसरी लगातार जीत थी.