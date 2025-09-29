पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीता एशिया कप, अमिताभ बच्चन बोले- वेल प्लेड 'अभिषेक बच्चन' 

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 'एशिया कप 2025' का खिताब अपने नाम किया, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है. रविवार को खेले गए खिताबी मुकाबले में पाकिस्तानी टीम शानदार शुरुआत के बावजूद 19.1 ओवरों में महज 146 रनों पर सिमट गई. इसके बाद जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम किया. सोशल मीडिया पर बधाईयों के संदेश में बॉलीवुड सेलेब्स भी शामिल थे. राघव जुयाल ने एएनआई को दिए इंटरव्यू में रिएक्शन दिया. जबकि अमिताभ बच्चन से लेकर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी.

अमिताभ बच्चन ने भी एक्स पर भारत की एशिया कप की जीत पर लिखा, जीत गये !! 🇮🇳🇮🇳 .. वेल प्लेड अभिषेक बच्चन. उधर ज़बान लड़खड़ाई, और इधर, बिना बैटिंग, बोलिंग फिल्डिंग किए. लड़खड़ा दिया दुश्मन को !! बोलती बंद !! जय हिन्द ! जय भारत ! जय माँ दुर्गा !!!! जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि मैच के दौरान कमेंटेटर ने अभिषेक कपूर को अभिषेक बच्चन कह दिया था.

T 5516(i) - जीत गये !! 🇮🇳🇮🇳 .. well played 'Abhishek Bachchan' .. उधर ज़बान लड़खड़ाई, और इधर, बिना batting bowling fielding किए, लड़खड़ा दिया दुश्मन को !!

बोलती बंद !!



जय हिन्द ! जय भारत ! जय माँ दुर्गा !!!! — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 28, 2025

राघव जुयाल ने कहा, बहुत अच्छा लगा आज. मैं अपने बच्चों तक को बताऊंगा कि मैं लैजेंडरी मैच देखने आया था. कमाल हो गया.

#WATCH | Dubai, UAE | India defeats Pakistan in #AsiaCupFinal | Indian actor and dancer Raghav Juyal says, "... I will tell my kids one day that I came to watch the legendary India-Pakistan match..." pic.twitter.com/XXCmU6yBFx — ANI (@ANI) September 28, 2025

अनुपम खेर ने एक्स पर वीडियो शेयर किया, जिसमें वह कहते हैं, भारत माता की जय. क्या बात है क्या बात है. क्या गेम है. वंदे मातरम. इस पोस्ट के साथ हार्ट इमोजी और तिरंगे के साथ एक्टर ने कैप्शन में लिखा- भारत माता की जय.

बता दें कि भारत की जीत के बाद काफी बवाल देखने को मिला. खिताब अपने नाम करने के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. फैसला लिया गया कि भारतीय टीम अवॉर्ड नहीं लेगी.