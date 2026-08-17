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मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने जीता अपना पहला चैंपियनशिप खिताब, मालिक संजीव गोयनका का रिएक्शन हुआ वायरल

रविवार को 'द हंड्रेड' का छठा संस्करण एक शानदार समापन के साथ संपन्न हुआ, जिसमें मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने पुरुषों का खिताब जीता

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मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने जीता अपना पहला चैंपियनशिप खिताब, मालिक संजीव गोयनका का रिएक्शन हुआ वायरल
Manchester Super Giants clinching the men's title

'द हंड्रेड' का छठा सीजन रविवार को शानदार ढंग से खत्म हुआ, जिसमें मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने पुरुषों का खिताब जीता और ट्रेंट रॉकेट्स महिलाओं की प्रतियोगिता में विजेता बनीं. MSG ने लॉर्ड्स में पुरुषों के फ़ाइनल में ट्रेंट रॉकेट्स को हराकर अपना पहला चैंपियनशिप खिताब जीता. यह एक रोमांचक मुक़ाबला था, जिसमें पहले बल्लेबाज़ी करते हुए रॉकेट्स ने 158/8 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करते हुए मैनचेस्टर को ओपनर टिम सीफ़र्ट की 38 गेंदों पर शानदार 72 रनों की पारी की बदौलत ज़बरदस्त शुरुआत मिली. बाद में, जब मैनचेस्टर को आखिरी तीन गेंदों पर तीन रनों की ज़रूरत थी, तो लियाम डॉसन ने छक्का जड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई और पांच विकेट से जीत पक्की की.

यह MSG के मालिक संजीव गोयनका के लिए एक खास पल था, जिन्होंने आखिरकार अपनी किसी क्रिकेट फ़्रैंचाइज़ी को एक बड़ा टूर्नामेंट जीतते हुए देखा. गोयनका, जो IPL फ़्रैंचाइज़ी लखनऊ सुपर जायंट्स के भी सह-मालिक हैं, अक्सर मैचों के दौरान अपने जोशीले रिएक्शन के लिए जाने जाते हैं. हालाँकि, 'द हंड्रेड' में टीम की जीत के बाद उनके दिल से निकले बधाई संदेश ने फ़ैन्स का दिल जीत लिया.

"अपने पहले ही सीज़न में चैंपियन! @ManchesterSG100. लॉर्ड्स में क्या शानदार रात रही, सुपर जायंट्स परिवार के हम सभी के लिए यह गर्व का पल है. यह पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक टीम की सामूहिक कोशिश थी. टिम, क्या शानदार पारी खेली. नूर, गेंदबाज़ी में बेहतरीन स्पेल और ज़रूरत के समय विकेट लिए. जोस ने पूरे सीज़न में टीम की अगुवाई की, और नॉकआउट में जिस तरह से पूरी टीम एकजुट हुई, उसी ने इस सीज़न का रुख बदल दिया. जोस और इस जीत में योगदान देने वाले हर खिलाड़ी को बधाई. और हमारे समर्थकों का खास धन्यवाद, आपने पूरी तरह से टीम का हौसला बढ़ाया. यह जीत आपके लिए है," गोयनका ने 'X' पर लिखा.

मैनचेस्टर टीम को पहले मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के नाम से जाना जाता था. इस साल गोयनका नए मालिक के तौर पर आए और इसका नाम बदलकर मैनचेस्टर सुपर जायंट्स कर दिया. इस जीत ने कप्तान जोस बटलर को एक और कामयाबी दिलाई, जो टीम की जीत के बाद काफ़ी भावुक हो गए थे. मैच के बाद बटलर ने कहा, "मुझे लगता है कि मिली-जुली भावनाएं हैं. जीत का ज़बरदस्त उत्साह और खुशी है. आखिरी कुछ गेंदों के बाद थोड़ी राहत भी मिली. लेकिन सभी ने शानदार कोशिश की. मुझे लगता है कि टिम ने कहा था कि ट्रॉफी उठाने की स्थिति में आने के लिए लगातार पांच मैच जीतने होंगे. मुझे लगता है कि हम इसके हकदार हैं."

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