कपिल देव-धोनी नहीं, बल्कि यह दिग्गज है मेरे नजर में दुनिया का सबसे महान कप्तान, संजय मांजरेकर ने बताया

Sanjay Manjrekar picks his top cricket captains : संजय मांजरेकर ने वर्ल्ड बेस्ट कप्तान का चुनाव किया है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने धोनी और कपिल देव को बेस्ट कप्तान नहीं माना है. भारत के पूर्व दिग्गज मांजरेकर ने स्टालिन मैथियास के यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए दुनिया के सबसे बेस्ट कप्तान को लेकर अपनी राय दी है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने पाकिस्तान के इमरान खान को बेस्ट कप्तान करार दिया है. पूर्व क्रिकेटर ने कहा, "इमरान खान मेरी पहली पसंद होंगे, और उनके बाद महेंद्र सिंह धोनी होंगे, उनकी असाधारण कप्तानी के लिए..मेरा मानना ​​है कि धोनी ने अकेले दम पर टीम के प्रदर्शन को बेहतर बनाया, यहां तक कि उन्होंने एक ऐसी टीम के साथ जीत भी दिलाई जो कई बार औसत या अनुभवहीन थी. जैसे 2007 के टी20 विश्व कप में." (Who is Greatest cricket captain of all time)

धोनी को लेकर मांजरेकर ने आगे कहा, " बड़े मंच पर प्रदर्शन करने के मामले में उनका एक अनोखा तरीका था. फ़ाइनल में, उन्होंने उसी शांति और एकाग्रता के साथ खेला जैसा कि वे पहले किसी भी लीग मैच में खेलते थे. कई खिलाड़ी, यहां तक कि कुछ कप्तान भी, बड़े फ़ाइनल के दबाव से परेशान हो सकते हैं, लेकिन एमएस (MS Dhoni) इस मामले में बिल्कुल अलग थे. ”

संजय मांजरेकर ने 2014 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान विराट कोहली की मानसिकता की भी सराहना की. “मेरे लिए, विराट कोहली मानसिकता के मामले में सबसे बड़े रहे हैं. भारतीय क्रिकेट ने ऐसे महान खिलाड़ी दिए हैं जो मानसिक रूप से मज़बूत थे, लेकिन उनकी ताकत हमेशा सामने नहीं आती थी. सुनील गावस्कर, तेंदुलकर और कपिल देव जैसे खिलाड़ियों में आक्रामकता थी, लेकिन यह उतनी ज्यादा प्रभावशाली नहीं थी. विराट उन पहले खिलाड़ियों में से एक थे जिन्हें मैंने इतने खुले तौर पर दिखाते हुए देखा. इंग्लैंड के साथ एक मुश्किल सीरीज़ के बाद, 2014 का उनका ऑस्ट्रेलिया दौरा, यादगार रहा था. उन्होंने वहां 4 शतक बनाए और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को चुनौती देने से नहीं डरे."