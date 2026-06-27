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'स्क्वाड में मेरी पंसद नहीं होंगे' रोहित शर्मा के 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर संजय मांजरेकर का बड़ा बयान

अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए रोहित शर्मा को टीम में जगह दी गई है, लेकिन क्या वो 2027 वनडे वर्ल्ड कप टीम इंडिया में अपनी जगह बरकरार रख पाएंगे.

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'स्क्वाड में मेरी पंसद नहीं होंगे' रोहित शर्मा के 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर संजय मांजरेकर का बड़ा बयान
Sanjay Manjrekar Big Statement on Rohit Sharma

रोहित शर्मा को अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली भारत की वनडे सीरीज़ के लिए चुना गया है. लेकिन क्या उन्हें 2027 वर्ल्ड कप के लिए रखा जाएगा? यशस्वी जायसवाल जैसे युवा दावेदार बाहर बैठे हुए हैं. 2027 वर्ल्ड कप में अब अधिक समय बचा नहीं है. क्या रोहित तब तक फॉर्म और फिटनेस बनाए रख पाएंगे? इस मामले में भारत के पूर्व स्टार संजय मांजरेकर का एक दिलचस्प जवाब था. संजय मांजरेकर से पूछा गया कि क्या आप उन्हें 2027 वर्ल्ड कप में देखते हैं? तो इसके जवाब में मांजरेकर ने कहा कि उनका बयान विवाद पैदा कर सकता है. 

'भारत के पास विकल्प हैं'

संजय मांजरेकर ने सोनी स्पोर्ट्स पर कहा,"मेरा मतलब है कि यह विवादास्पद हो जाएगा. लेकिन मुझे लगता है कि मुझे परवाह नहीं करनी चाहिए. मैंने इन सभी सालों की परवाह नहीं की है. हम 2026 के मध्य में हैं, और विश्व कप 2027 के अंत में है. मुझे लगता है कि भारत के पास विकल्प हैं. विराट कोहली, अपनी फिटनेस के साथ, एक मजबूत दावा कर रहे हैं. लेकिन यहां क्या होता है जब हम चयन करते हैं, तो हम विराट कोहली, रोहित शर्मा के बारे में सोच रहे हैं. हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे अच्छा क्या है."

रोहित को नहीं चाहते स्क्वाड में

मांजरेकर ने आगे कहा,"50 ओवर में ओपनिंग करना मज़ेदार है. यह एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है. मुझे लगता है कि यह आपको ऐसे खिलाड़ी को देना चाहिए जो अपने प्राइम में हो और जिसके पास अगले 5-10 साल हों. अगर आप सिर्फ़ रोहित शर्मा के बारे में सोच रहे हैं, तो यह सही नहीं है. आपको इंडियन क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट के भविष्य के बारे में सोचना होगा. उस हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा स्क्वाड में मेरी पसंद होंगे."

इंग्लैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए सीनियर खिलाड़ियों विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है. कोहली हैमस्ट्रिंग चोट के कारण अफगानिस्तान सीरीज से चूकने के बाद वापस आ गए हैं. बुमराह तेज आक्रमण का नेतृत्व करेंगे जिसमें अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा और गुरनूर बराड़ शामिल हैं. 

केएल राहुल और ईशान किशन को विकेटकीपिंग विकल्प के रूप में नामित किया गया है. स्पिन की कमान कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर संभालेंगे. महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा कि यह दौरा भारत की अगली पीढ़ी के लिए जाने-माने खिलाड़ियों के साथ चमकने का एक रोमांचक मौका है.

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