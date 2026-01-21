धोनी, रोहित, बुमराह, पंड्या बाहर, भारतीय दिग्गज ने ऑल टाइम भारत की T20I प्लेइंग इलेवन का किया ऐलान

- संजय बांगर ने आगामी आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत की सर्वकालिक टी20 प्लेइंग इलेवन का चयन किया है
- उनकी टीम में विराट कोहली कप्तान, शुभमन गिल और केएल राहुल विकेटकीपर के रूप में शामिल हैं
- बल्लेबाजी क्रम में सूर्यकुमार यादव चौथे नंबर पर हैं, जबकि युवराज सिंह और शिवम दुबे ऑलराउंडर हैं
Sanjay Bangar Picks His All Time India T20I XI: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. आगामी टूर्नामेंट के लिए दुनिया की सभी टीमें जमकर मेहनत कर रही हैं. भारतीय टीम भी घरेलू जमीं पर ट्रॉफी हथियाने के लिए कोई कोर नहीं छोड़ रही है. टूर्नामेंट का आगाज हो, उससे पहले भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर संजय बांगर (Sanjay Bangar) ने देश की ऑल टाइम टी20 प्लेइंग इलेवन का चुनाव करके सबको चौंका दिया है. उन्होंने अपनी टीम में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, मौजूदा स्टार जसप्रीत बुमराह के साथ-साथ हार्दिक पंड्या को जगह न देकर सबको हैरान कर दिया है.
संजय बांगर ने इन धुरंधरों पर जताया भरोसा
संजय बांगर ने अपनी टीम में सलामी बल्लेबाज के तौर पर विराट कोहली के साथ शुभमन गिल को शामिल किया है. वहीं विकेटकीपर के तौर पर उन्होंने टीम में केएल राहुल को जगह दी है. चौथे क्रम के बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने सूर्यकुमार यादव पर भरोसा जताया है. टीम में दो ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है. जिसमें युवराज सिंह और शिवम दुबे का नाम शामिल है.
बांगर ने पांच गेंदबाजों को किया शामिल
संजय बांगर ने अपनी टीम में कुल पांच गेंदबाजों को शामिल किया है. जिसमें तीन तेज गेंदबाज और दो स्पिनर शामिल हैं. जिन तेज गेंदबाजों पर बांगर ने भरोसा जताया है. वह दीपक चाहर, मोहम्मद शमी और आशीष नेहरा हैं, जबकि स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल को मौका मिला है.
संजय बांगर की ऑल टाइम भारतीय टी20 प्लेइंग इलेवन
विराट कोहली (कप्तान), शुभमन गिल, केएल राहुल (विकेट कीपर), सूर्यकुमार यादव, युवराज सिंह, शिवम दुबे, दीपक चाहर, मोहम्मद शमी, आशीष नेहरा, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल.
यह भी पढ़ें- कौन हैं Ben Mayes? जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में बदल दिया इंग्लैंड का क्रिकेट इतिहास, बनाया गजब का रिकॉर्ड
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं