कौन हैं Ben Mayes? जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में बदल दिया इंग्लैंड का क्रिकेट इतिहास, बनाया गजब का रिकॉर्ड

Ben Mayes, England Under 19 vs Scotland Under19: आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का 19वां मुकाबला आज (21 जनवरी) इंग्लैंड अंडर 19 क्रिकेट टीम और स्कॉटलैंड अंडर 19 क्रिकेट टीम के बीच हरारे में खेला जा रहा है. जहां इंग्लिश बल्लेबाज बेन मेयस (Ben Mayes) ने उम्दा बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया है. वह इंग्लैंड अंडर 19 टीम की तरफ से अंडर 19 वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं.

मेयस ने 65 गेंदों में जड़ा सैकड़ा

मैच के दौरान मेयस ने महज 65 गेंदों में शतक पूरा किया. उनसे पहले किसी भी इंग्लिश बल्लेबाज ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में 65 या 65 गेंदों से कम में सैकड़ा पूरा नहीं किया था. मैच के दौरान तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए वह 117 गेंदों में 163.24 की स्ट्राइक रेट से 191 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 18 चौके और आठ खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

कौन हैं बेन मेयस?

बेन मेयस इंग्लैंड अंडर 19 क्रिकेट टीम के बल्लेबाज हैं. उनका जन्म 21 नवंबर साल 2007 में हुआ था. मौजूदा समय में वह 18 साल और 61 दिन के हैं. मेयस दाहिने हाथ से बल्लेबाजी और दाहिने हाथ से ही मध्यम गति की गेंदबाजी करते हैं. उन्हे अक्सर मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए देखा जाता है.

बेन मेयस का क्रिकेट करियर

बात करें बेन मेयस के क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने खबर लिखे जाने तक इंग्लैंड की तरफ से 11 लिस्ट ए और तीन टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से लिस्ट ए की नौ पारियों में 32.85 की औसत 230 और टी20 की तीन पारियों में 9.50 की औसत से 19 रन निकले हैं. मेयस के नाम लिस्ट ए क्रिकेट में दो अर्धशतक दर्ज है.

