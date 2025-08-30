Video: 12 गेंद, 71 रन...सलमान निज़ार ने 11 छक्के जड़ मचाया तहलका, एक ही ओवर में ठोक दिए 40 रन

Salman Nizar 11 Sixes in 12 Ball: केरल क्रिकेट लीग में सलमान निज़ार का तूफान देखने को मिला है. इस मैच में कुछ ऐसा देखने को मिला, जो इससे पहले कभी किसी मुकाबले में देखने को नहीं मिला था. सलमान निज़ार ने इस तरह से तबाही मचाई की, उनकी टीम ने आखिरी के दो ओवरो में 71 रन बटोर लिए. यह असंभव सा लगता हुआ कारनामा अदाणी त्रिवेन्द्रम रॉयल्स और कालीकट ग्लोबस्टार्स के बीच मुकाबले में हुआ. इस मैच में सलमान निज़ार ने आखिरी ओवरों में 12 लीगल डिलवरी में 11 छक्के जड़े.

तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए केसीएल के 19वें मुकाबले में कालीकट ग्लोबस्टार के स्टार सलमान निज़ार ने रविवार को गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ किया. 28 वर्षीय खिलाड़ी ने 26 गेंदों पर 330.77 की स्ट्राइक रेट से 86 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने 11 छक्के लगाए.

19वें ओवर में उन्होंने तेज गेंदबाज बासिल थम्पिर पर 31 रन ठोक दिए, जिसमें लगातार पांच छक्के शामिल थे. पारी के अंतिम ओवर में, उन्होंने अभिजीत प्रवीण पर सभी लीगल डिलवरी पर छक्के लगाए. अभिजीत ने इस ओवर में एक वाइड और एक नॉ-बॉल भी फेंकी. ऐसे में आखिरी ओवर में 40 रन आए.

निज़ार अपनी पारी की पहली 13 गेंदों में केवल 17 रन बना पाए थे. लेकिन आखिरी दो ओवर में उन्होंने प्रहार किया. सलमान निज़ार के अलावा मरुथुंगल अजिनास ने 51 रनों की पारी खेली.सलमान निज़ार के अलावा कालीकट ग्लोबस्टार के लिए मरुथुंगल अजिनास ने 51 रनों की पारी खेली.

The final over was pure annihilation! Salman rewrote the final over with six brutal signatures. 🖋️💣#KCLSeason2 #KCL2025 pic.twitter.com/gVYjHxhp3H — Kerala Cricket League (@KCL_t20) August 30, 2025

जीत के लिए 187 रनों का पीछा करते हुए, अदाणी तिरुवनंतपुरम रॉयल्स केवल 173 रन ही बना सकी और तीन गेंद रहते ऑल-आउट हो गई. अदाणी तिरुवनंतपुरम के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज संजीव सतरेसन रहे, जिन्होंने 34 रनों की पारी खेली. जबकि रिया बशीर ने 25 रन बनाए. निज़ार को उनके प्रयासों के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया.

बाएं हाथ के बल्लेबाज सलमान को हाल ही में चल रही दलीप ट्रॉफी के लिए साउथ जोन की टीम में चुना किया गया है. ईएसपीएन के अनुसार, 15 सदस्यीय टीम में युवा और अनुभव का मिश्रण है, जिसमें केरल के प्रभावशाली 2024-25 रणजी ट्रॉफी अभियान के चार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है.

केरल को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद अज़हरुद्दीन को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है. उनके साथ केरल के साथी खिलाड़ी, निज़ार और तेज गेंदबाज एमडी निधिश और नेदुमंकुझी बासिल भी शामिल हैं, जिनमें से सभी ने पिछले सीज़न में प्रभावित किया था.

साउथ जोन टीम: तिलक वर्मा (कप्तान), मोहम्मद अज़हरुद्दीन (उप-कप्तान), तन्मय अग्रवाल, देवदत्त पडिक्कल, मोहित काले, सलमान निज़ार, नारायण जगदीसन, टी. विजय (आंध्र), आर साई किशोर, तनय त्यागराजन, विशाक विजयहुएश, रिकी एनपी, एमडी गुरजापनीत सिंह, स्नेहल कौथंकर.

स्टैंड-बाय: मोहित रेडकर, आर स्मरण, अंकित शर्मा, ईडन एप्पल टॉम, आंद्रे सिद्दार्थ, शेख रशीद.

