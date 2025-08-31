विटामिन B12 की कमी से शरीर में क्या दिक्कत होती है? B12 की कमी को ठीक करने का सबसे तेज तरीका क्या है

Deficiency of Vitamin B12: ह्यूमन बॉडी को कई तरह के विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है. जरूरी विटामिन्स में विटामिन ए, बी, सी, डी के साथ के भी जरूरी हैं. विटामिन बी कई तरह के होते हैं और इनमें विटामिन बी 12 बहुत जरूरी विटामिन होता है. विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन भी कहते हैं और यह बॉडी में रेड ब्लड सेल्स और डीएनए का निर्माण (Kyo Hoti Hai Vitamin B12 Ki Jarurat ) का काम करता है. यह बॉडी की कई चीजों को रेगुलेट करने के साथ साथ स्किन, बोन्स और नाखूनों को मजबूत रखता है. विटामिन बी 12 हमारे मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए भी जरूरी होता है. कभी कभी बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है और इसका बुरा प्रभाव (Vitamin B12 Ki Kami Hone Par Kya Hota Hai) पड़ता है.

ऐसे समय में कुछ चीजें बॉडी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है. आइए जानते हैं विटामिन बी 12 क्या करता है और जब बॉडी में विटामिन बी 12 की कमी हो तो किन चीजों को नहीं खाना या पीना चाहिए (Vitamin B12 Ki Kami Hone Par Kya Nahi Khana Chahiye)

किस विटामिन की कमी से दिमाग में गंदे ख्याल आते हैं? यह खाना कर दें शुरू, गायब हो जाएंगे सारे बुरे विचार

बॉडी में क्या करता है विटामिन बी 12

विटामिन बी 12 बॉडी में होने वाले कई तरह के कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए जरूरी होता है. यह रेड ब्लड सेल्स बनने की लिए जरूरी होता है और डीएनए के निर्माण में मदद करता है. यह नर्व सेल्स को हेल्दी रखने की लिए भी जरूरी होता है. यह फूड को एनर्जी में बदलने के प्रोसेस के लिए जरूरी होता है और बॉडी को फोलेट को ठीक से यूज करने में मदद करता है.

Photo Credit: Canva

विटामिन बी 12 की कमी होने पर रहना चाहिए इन चीजों से दूर (In Vitamin B12 deficiency stay away from these things)

बॉडी में अगर विटामिन बी 12 की कमी हो तो कुछ चीजों से दूर रहना जरूरी है वरना इसके होना वाला प्रभाव और अधिक बढ़ने का खतरा होता है. ये सामान्य कार्य को बिगाड़ सकते हैं और विटामिन अवशोषण में बाधा डाल सकते हैं.

अल्कोहल

शराब डाइजेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे शरीर के लिए विटामिन बी12 को अवशोषित करना मुश्किल हो जाता है.

अत्यधिक चीनी, सोडियम और सैचुरेटेड फैट वाले फूड प्रोडक्ट शरीर के सामान्य फंक्शन पर असर डाल सकते हैं और विटामिन की कमी को बढ़ा सकते हैं.

विटामिन बी 12 की कमी होने पर क्या करें (What to do if you have vitamin B12 deficiency)

अपने डाइट में विटामिन बी12 से भरपूर चीजें जैसे मांस, मछली और डेयरी उत्पाद शामिल करें. शाकाहारी लोगों के लिए, फोर्टिफाइड अनाज, पोषक तत्व-युक्त प्लांट मिल्क, ब्रेड या मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने में मदद कर सकते हैं.