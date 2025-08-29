विज्ञापन

पीले दांतों को मोतियों सा चमकाने के घरेलू नुस्खे, चौथा नुस्खा है सबसे असरदार

Say Goodbye to Yellow Teeth: दांतों के पीलापन को दूर करने के लिए बाजार के प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि घरेलू नुस्खे सबसे बेहतर और सुरक्षित विकल्प हैं. खासकर नारियल का तेल और नीम की दातुन लंबे समय तक सफेद और हेल्दी दांतों का राज हैं.

Read Time: 3 mins
पीले दांतों को मोतियों सा चमकाने के घरेलू नुस्खे, चौथा नुस्खा है सबसे असरदार
अब पीले दांत नहीं करेंगे शर्मिंदा, अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय

Home remedies to get rid of yellow teeth: सफेद और चमकदार दांत हर किसी की पर्सनैलिटी को निखारते हैं, लेकिन अगर दांत पीले हो जाएं तो यह न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती बिगाड़ते हैं, बल्कि आत्मविश्वास भी कम कर देते हैं. दांतों के पीलापन की वजह कई हो सकती हैं...जैसे ज्यादा चाय-कॉफी पीना, तंबाकू का सेवन, गलत खानपान या सही तरीके से ब्रश न करना.

मार्केट में दांत सफेद करने के कई प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप दांतों का पीलापन दूर कर सकते हैं और अपनी स्माइल को मोतियों जैसी चमकदार बना सकते हैं.

बेकिंग सोडा और नींबू का रस । remedies to get rid of yellow teeth

एक चम्मच बेकिंग सोडा में 1-2 चम्मच नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार करें. इसे टूथब्रश से दांतों पर हल्के हाथों से रगड़ें और फिर कुल्ला कर लें. हफ्ते में 1-2 बार इसका इस्तेमाल करने से दांत चमकने लगते हैं. ध्यान रखें, नींबू का एसिड ज्यादा इस्तेमाल करने पर दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है.

हल्दी, सरसों का तेल और नमक । how to whiten teeth naturally

एक चौथाई चम्मच हल्दी, थोड़ा सा सरसों का तेल और चुटकी भर नमक मिलाकर पेस्ट बना लें. इसे दांतों और मसूड़ों पर 1-2 मिनट मलें. यह दांतों का पीलापन हटाने के साथ मसूड़ों को भी मजबूत बनाता है.

सेब का सिरका । home remedies for yellow teeth

एक कप पानी में एक चम्मच सेब का सिरका मिलाकर कुल्ला करें. चाहें तो ब्रश पर थोड़ा सिरका लगाकर दांतों पर रगड़ सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार से ज्यादा इसका इस्तेमाल न करें.

नारियल का तेल (ऑयल पुलिंग) । coconut oil pulling

यह सबसे कारगर और सुरक्षित तरीका माना जाता है. एक चम्मच नारियल का तेल मुंह में लेकर 10-15 मिनट तक घुमाएं और फिर बाहर निकाल दें. इसके बाद ब्रश करें. यह दांतों को नेचुरली साफ करने के साथ बैक्टीरिया को भी खत्म करता है.

स्ट्रॉबेरी और बेकिंग सोडा  । neem for teeth whitening

एक स्ट्रॉबेरी को मसलकर उसमें थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाएं और पेस्ट बनाकर दांत साफ करें. यह नुस्खा दांतों को मोतियों जैसा चमकदार बना देता है.

नीम की दातुन  । whitening teeth at home

नीम की दातुन से रोजाना दांत साफ करने से भी पीलापन कम होता है. नीम एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर है और दांतों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

