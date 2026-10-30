IND vs NZ: 'अगले मैच में मौका मिलेगा...' हार के बाद भारतीय कोच का बड़ा संकेत, क्या लौटेंगे दो मैच विनर?

भारत के स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले ने कहा कि सीनियर स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती अच्छी तरह जानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही T20I सीरीज में टीम का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें शायद खेलने का मौका न मिले, क्योंकि टीम मैनेजमेंट अपने पसंदीदा गेंदबाजी कॉम्बिनेशन के साथ ही आगे बढ़ रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में भारतीय गेंदबाजी काफी खराब रही, जिसमें टीम ने 259/7 रन दिए और 87 रनों से हार का सामना किया. हालांकि, हैमिल्टन में होने वाले आखिरी मैच से पहले भारत के पास 3-1 की अजेय बढ़त है.

हालांकि, बहुतुले ने कहा कि दोनों खिलाड़ी टीम चयन की सच्चाई को समझते हैं और पर्दे के पीछे कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ताकि मौका मिलने पर वे पूरी तरह तैयार रहें. मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुतुले ने कहा,"मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि कुलदीप और वरुण खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. लेकिन टीम को जिस तरह के कॉम्बिनेशन की जरूरत होती है, उसे देखते हुए यह समझना जरूरी है कि शायद उन्हें मौका न मिले. वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं."

बहुतुले ने आगे कहा,"साथ ही, वे पर्दे के पीछे लगातार मेहनत कर रहे हैं. जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी, वे तैयार रहेंगे. मुझे लगता है कि बस उन्हें मौका देने की बात है." स्पिन गेंदबाजी कोच ने उम्मीद जताई कि इन दोनों स्पिनरों को अगले मैच या आने वाले वनडे इंटरनेशनल मैचों में मौका मिल सकता है. "उम्मीद है कि अगले मैच और आने वाले वनडे मैचों में उन्हें (चक्रवर्ती वनडे टीम का हिस्सा नहीं हैं) मौका मिलेगा."

स्पिन गेंदबाजी विकल्पों को लेकर टीम की रणनीति के बारे में बताते हुए बहुतुले ने कहा कि खिलाड़ियों को आक्रामक गेंदबाजी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मैच की स्थिति के हिसाब से डिफेंसिव गेंदबाजी भी आक्रामक रणनीति का हिस्सा हो सकती है.

उन्होंने पावरप्ले में गेंदबाजी करने और अलग-अलग ओवरों के हिसाब से खुद को ढालने की अक्षर पटेल की क्षमता का जिक्र किया. साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि कुलदीप और वरुण भी पारी के अलग-अलग चरणों में गेंदबाजी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

साईराज ने आगे कहा,"मुझे लगता है कि हम अपने गेंदबाजों को आक्रामक होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. कभी-कभी डिफेंसिव होना भी एक तरह का आक्रामक रुख हो सकता है. आप समझ रहे हैं न? तो, ऐसी अलग-अलग स्थितियां होती हैं जिन्हें हमें संभालना होता है. अक्षर पावरप्ले में गेंदबाजी करते हैं, और उन्हें जो भी ओवर दिया जाता है, वे उसे बहुत अच्छे से अंजाम देते हैं."

"जब आपके पास वरुण और कुलदीप जैसे विकल्प मौजूद हों, तो वे भी किसी भी चरण में गेंदबाजी करने के लिए तैयार रहते हैं. ऐसी परिस्थितियों में उनकी भूमिका अलग होती है. लेकिन उन्हें इस बात को लेकर पूरी स्पष्टता दी गई है कि उनसे क्या उम्मीद की जाती है."

बहुतुले ने अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना पर भी बात की. उन्होंने बताया कि यह बाएं हाथ का बल्लेबाज अभ्यास सत्रों के दौरान नियमित रूप से अपनी लेफ्ट-आर्म स्पिन गेंदबाजी पर काम करता है. हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मैच के दौरान उनका इस्तेमाल करने का फैसला कप्तान पर निर्भर करता है, और यह मैदान की परिस्थितियों और स्थिति के हिसाब से तय होता है.

"अभिषेक लगातार अभ्यास करते रहते हैं. वे नेट्स में अपनी गेंदबाजी पर काम करते रहते हैं. वे हमेशा अपनी गेंदबाजी के जरिए योगदान देने की कोशिश करते हैं. लेकिन मैदान पर यह सब कप्तान की सूझबूझ (इंस्टिंक्ट) पर निर्भर करता है. उन्हें उसी के अनुसार चलना होता है." "कभी-कभी आपको मौका मिल जाता है. मैदान की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा मौका बन सकता है. लेकिन वे पूरी तरह तैयार रहते हैं. मुझे लगता है कि किसी न किसी स्थिति में उन्हें मौका जरूर मिलेगा. वे मैदान पर जाकर अपनी स्किल्स का बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे."

बॉलिंग कोच ने ईडन पार्क में भारत को आई मुश्किलों पर भी बात की, जहां मैदान का आकार एक खास चुनौती पेश कर रहा था. छोटी बाउंड्री होने के कारण बल्लेबाजों के लिए बाउंड्री पार शॉट मारना आसान हो गया था. ऐसे में, गेंदबाजों के लिए जरूरी था कि वे बहुत सटीक गेंदबाजी करें और मैदान के आकार को अच्छी तरह समझें.

जब उनसे पूछा गया कि क्या मैदान के आकार को देखते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने कुछ ज्यादा ही जोर लगाने की कोशिश की, तो बहुतुले ने माना कि ईडन पार्क एक चुनौतीपूर्ण मैदान है. हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि टीम को अपनी ताकतों और यहां अपनाई जाने वाली रणनीति के बारे में पूरी स्पष्टता थी.

बड़ी हार के बावजूद, बहुतुले ने कहा कि भारत ने पिछले मैचों में अलग-अलग पिचों और परिस्थितियों के हिसाब से खुद को अच्छे से ढाल लिया था. उन्होंने कहा कि हैमिल्टन में होने वाले अगले मैच से पहले टीम अपने कॉम्बिनेशन पर फिर से विचार करेगी, जिसका मतलब है कि टीम में बदलाव की संभावना बनी हुई है.

(इनपुट- पीटीआई)

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