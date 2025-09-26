विज्ञापन
PAK vs BAN: जिसे मान रहा था पाकिस्तान अपना 'भविष्य', उसके नाम जुड़ा क्रिकेट का सबसे बड़ा धब्बा

Saim Ayub, Pakistan vs Bangladesh: पाकिस्तान के युवा क्रिकेटर सैम अयूब वर्ल्ड क्रिकेट के एक संस्करण (Most Ducks in a Single Edition of The Tournament) में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

PAK vs BAN: जिसे मान रहा था पाकिस्तान अपना 'भविष्य', उसके नाम जुड़ा क्रिकेट का सबसे बड़ा धब्बा
Saim Ayub
  • सैम अयूब एशिया कप 2025 में चार बार बिना कोई रन बनाए आउट होकर अनचाहा रिकॉर्ड बना चुके हैं
  • वर्ल्ड क्रिकेट के एक संस्करण में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले बल्लेबाज बने
  • इससे पहले चार बल्लेबाजों के नाम यह रिकॉर्ड दर्ज था
Saim Ayub, Pakistan vs Bangladesh: एशिया कप 2025 का 17वां मुकाबला बीते गुरुवार (25 सितंबर) को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दुबई में खेला गया. जहां पाकिस्तान के 'भविष्य' कहे जाने वाले युवा बल्लेबाज सैम अयूब से क्रिकेट प्रेमियों को एक आतिशी पारी की उम्मीद थी. मगर बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने एक बार फिर से अपने चाहने वालों को निराश किया. वह मेहदी हसन की गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए. जिसके साथ ही उनके नाम एक अनचाहा शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. वह वर्ल्ड क्रिकेट के एक संस्करण (Most Ducks in a Single Edition of The Tournament) में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. 

सैम अयूब से पहले यह अनचाहा शर्मनाक रिकॉर्ड संयुक्त रूप से चार बल्लेबाजों के नाम दर्ज था. जिसमें मशरफे मुर्तजा, आंद्रे फ्लेचर, रेजिस चकाब्वा और तंजिद हसन का नाम शामिल है. ये चारो बल्लेबाज वर्ल्ड क्रिकेट के एक संस्करण में क्रमशः तीन-तीन बार शून्य पर आउट हुए थे. मगर अयूब ने इन चारो खिलाड़ियों को अब पीछे छोड़ दिया है. एशिया कप के जारी सीजन में वह खबर लिखे जाने तक चार बार शून्य पर आउट हो चुके हैं. 

एशिया कप 2025 में बल्ले से बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं सैम अयूब

एशिया कप के 17वें सीजन में युवा स्टार ने जरूर गेंदबाजी में सराहनीय प्रदर्शन किया है. मगर बल्लेबाजी में वह बुरी तरह से फ्लॉप हुए हैं. खबर लिखे जाने तक एशिया कप 2025 में उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से छह मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से छह पारियों में केवल 23 रन निकले हैं. इस दौरान वह चार पर शून्य पर पवेलियन लौटे हैं. 

गेंदबाजी मे हिट हुए अयूब 

जारी टूर्नामेंट में जहां बल्ले से अयूब लगातार संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं गेंदबाजी में उनका जलवा नजर रहा है. उनके बेहतरीन प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने छह पारियों में आठ सफलता प्राप्त की है, जो कि काफी सराहनीय है. 

