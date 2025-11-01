IND vs SA Women Head to Head Records: भारत या दक्षिण अफ्रीका, फाइनल से पहले जानें किसका पलड़ा है भारी? जानें हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड 339 रनों के लक्ष्य का पीछा कर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड के फाइनल में जगह बनाने के बाद भारतीय टीम ने फैंस की खिताब की उम्मीदों को फंख लगा दिए हैं. हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी की खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका से भिड़ंत होगी. दोनों ही टीमें बीते 52 सालों से विश्व विजेता बनने का प्रयास कर रह हैं. भारतीय टीम जहां पूर्व में दो बार फाइनल में पहुंच चुकी है, वहीं अफ्रीकी टीम ने पहली बार फाइनल का टिकट हासिल किया है. इस खिताबी मुकाबले को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है. मैच के टिकटों को लेकर मारामारी जारी है. कुछ फैंस को भरोसा है कि भारत इस बार खिताब के सूखे को खत्म करेगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसका वनडे रिकॉर्ड काफी बेहतर है.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला वनडे हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 34 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 20 मैच अपने नाम किए, जबकि 13 मुकाबले साउथ अफ्रीका के नाम रहे. इनके अलावा, 1 मैच बेनतीजा रहा है. दोनों देशों के बीच 22 दिसंबर 1997 को पहला वनडे मैच पटना में खेला गया था, जिसमें भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज की. 30 सितंबर 2000 को भारत ने क्राइस्टचर्च में 8 विकेट से जीत दर्ज की. इसके बाद 7 मार्च 2002 को मुकाबला बेनतीजा रहा.

साउथ अफ्रीका की महिला टीम ने 10 मार्च 2002 को भारत के खिलाफ पहली बार वनडे मैच जीता था. 13 मार्च 2002 को एक बार फिर साउथ अफ्रीका ने 3 विकेट से जीत दर्ज की. भारत ने साल 2014 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 मुकाबले में जीत दर्ज की, जबकि 2 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा. साल 2017 में दोनों देशों के बीच 6 वनडे मैच खेले गए, जिसमें 4 मैच टीम इंडिया ने जीते. अगले वर्ष भारत ने 3 में से 2 मैच अपने नाम किए.

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच पिछले 10 वनडे मुकाबलों को देखें, तो भारत ने 5 मैच जीते, जबकि साउथ अफ्रीकी टीम भी इतने ही मुकाबले अपने नाम कर चुकी है. टीम इंडिया ने पिछले 5 में से 4 मैच जीते हैं. हालांकि, लीग स्टेज में भारत को अफ्रीका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

इसलिए खास है इस बार का फाइनल

महिला वनडे वर्ल्ड कप में ऐसा पांचवीं बार होगा, जब मेजबान टीम खिताबी मैच में उतरेगी. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने ही घरेलू मैदान पर साल 1988 का फाइनल खेल चुकी है. इंग्लैंड ने साल 1993 और 2017 में ऐसा किया, जबकि न्यूजीलैंड ने साल 2000 में अपने ही घर में फाइनल खेला.

महिला वनडे वर्ल्ड की कप की शुरुआत 1973 में हुई थी. तब से लेकर अभी तक जितने भी वनडे वर्ल्ड कप हुए हैं, सभी में ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में से कोई ना कोई तो टीम होती थी. यह पहला वर्ल्ड कप होगा जिसमें फाइनल में ना तो ऑस्ट्रेलिया होगी और ना ही इंग्लैंड. इसके अलावा साउथ अफ्रीका- पुरुष या महिला दोनों को मिलाकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है.

यह भी पढ़ें: महिला वर्ल्ड कप फाइनल के टिकटों को लेकर मारामारी, 150 रुपए से ₹1,36,000 तक के टिकट?

यह भी पढ़ें: 'बाहर क्यों रखा जा रहा है...' अश्विन ने इस खिलाड़ी को प्लेइंग XI में शामिल ना करने पर गौतम गंभीर एंड कंपनी पर उठाए सवाल