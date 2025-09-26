विज्ञापन
कप्तान सलमान हों या शाहीन, माइक हेसन ने सुना दिया है फरमान, यहां हुई चूक, तो सीधे टीम से निकाल देंगे बाहर

Salman Ali Agha, Pakistan vs Bangladesh: बांग्लादेश के खिलाफ जीत के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने बताया कि हेड कोच माइक हेसन का साफ तौर पर कहना है कि अगर आप अच्छी फील्डिंग नहीं करते हैं तो आपको टीम में जगह नहीं मिलेगी.

Read Time: 2 mins
Salman Ali Agha
  • एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई
  • पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की गेंदबाजी की जमकर तारीफ की
  • सलमान अली आगा ने अपनी टीम की बल्लेबाजी सुधारने की जरूरत जताई और फाइनल से पहले अभ्यास करने का भरोसा दिया
Salman Ali Agha, Pakistan vs Bangladesh: एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में कौन सी दो टीमें खिताब के लिए एक दूसरे के सामने चुनौती पेश करेंगी? उनका चुनाव हो गया है. जारी टूर्नामेंट का 17वां मुकाबला 25 सितंबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दुबई में खेला गया. यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए 'करो या मरो' मुकाबला था. जहां पाकिस्तान की टीम 11 रन से बाजी मारने में कामयाब रही. बांग्लादेश के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में मिली जीत के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, 'अगर आप ऐसे मुकाबले जीतते हैं तो इसका मतलब साफ है कि यह आपका दिन था.  शाहीन (शाहीन अफरीदी) और हारिस (हारिस रऊफ) ने जिस तरह की गेंदबाजी की. वह काबिलेतारीफ है. हारिस कमाल के प्लेयर हैं. वह निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हैं. मगर जब भी टीम को जरूरत होती है. अहम रन जोड़ते हैं. वह कमाल के खिलाड़ी हैं.'

जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की बल्लेबाजी अबतक कुछ खास नहीं रही है. अपने बल्लेबाजों के प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए सलमान आगा ने कहा, 'हमें अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना होगा.  फाइनल मुकाबले से पूर्व हम जरूर इसपर काम करेंगे. पिच के हिसाब से हम करीब 15 रन पीछे रह गए थे, लेकिन गेंदबाजों ने काफी अच्छी गेंदबाजी की.'

बल्लेबाजी ही नहीं जारी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की फील्डिंग भी कुछ खास नहीं रही है. उसपर चर्चा करते हुए सलमान ने कहा, 'हम अपनी फील्डिंग पर पिछले तीन महीने से काफी मेहनत कर रहे हैं. माइक हेसन (हेड कोच) का साफ शब्दों में कहना है अगर आप अच्छी फील्डिंग नहीं करेंगे तो आपको टीम में जगह नहीं मिलेगी. 

टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. खिताबी जंग से पहले आगा ने कहा, 'हमें पता है कि हमें फाइनल मैच में क्या करना है. हम कोशिश करेंगे कि फाइनल मुकाबले में उन्हें शिकस्त दें.'

Pakistan, Cricket
