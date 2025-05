'उनकी तुलना हो ही नहीं सकती है', रोहित शर्मा-बाबर आजम नहीं, सैम अयूब ने इस खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज

Saim Ayub on best batsman in world cricket: पाकिस्तान के युवा सुपरस्टार सैम अयूब ने उस क्रिकेटर के बारे में बात की है जिसे वो दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिकेटर मानते हैं. सैम अयूब ने बाबर आजम को नहीं बल्कि विराट कोहली को विश्व क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज कहा है. दरअसल, जाल्मी टीवी को दिए इंटरव्यू के दौरान सैम अयूब को दो बल्लेबाजों में से एक किसी एक का चुनाव करने को कहा गया. सैम अयूब के सामने ट्रेविस हेड, विराट कोहली, बाबर आजम, जो रूट और रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों का विकल्प दिया गया जिसपर पाकिस्तानी युवा स्टार ने विराट कोहली को महान बल्लेबाज करार दिया. सैम अयूब ने कोहली को लेकर भी कहा कि, "विराट के साथ किसी की तुलना हो ही नहीं सकती है. वह एक महान बल्लेबाज हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है.' (Saim Ayub on Virat Kohli)

बता दें कि हाल ही में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. कोहली ने टेस्ट में 123 मैच खेले और कुल 9230 रन बनाए .कोहली ने टेस्ट में 30 शतक लगाने में कामयाबी पाई. विराट ने टेस्ट क्रिकेट में 2011 में अपना डेब्यू किया था. वहीं, कोहली का टेस्ट करियर 14 साल का रहा. किंग कोहली ने अपना आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2025 में खेला था. सिडनी टेस्ट उनके करियर का आखिरी टेस्ट मैच था.

भले ही कोहली टेस्ट में 10000 रन नहीं बना पाए लेकिन जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को वर्तमान युवा पीढ़ी में पॉपुलर किया, इसका पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ कोहली को ही जाता है.

बता दें कि विराट कोहली वनडे क्रिकेट खेलते रहेंगे. कोहली ने इससे पहले टी-20 इंटरनेशनल से भी संन्यास ले लिया था. जब भारतीय टीम ने टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था तो उन्होंने टी-20 इंटरनेशनल से खुद को अलग कर लिया था. अब फैन्स कोहली को आईपीएल और वनडे में खेलते हुए देख पाएंगे.