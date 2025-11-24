विज्ञापन
IND vs SA: मात्र 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे साई सुदर्शन, बयान हो रहा वायरल

Sai Sudharshan Statement IND vs SA 2nd Test: साई सुदर्शन पहली पारी में मात्र 15 रूना बनाकर पवेलियन लौटे जिसके बाद उनका बयान वायरल हो रहा है.

Sai Sudharshan Statement IND vs SA 2nd Test

Sai Sudharshan Statement IND vs SA 2nd Test: टॉप-ऑर्डर बैटर बी साई सुदर्शन ने ज़ोर देकर कहा है कि इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में चल रहे दूसरे टेस्ट को जीतने के लिए पक्का इरादा रखता है और सीरीज बराबर करने के लिए कोई भी ज़रूरी रास्ता अपनाने को तैयार हैं. साई सुदर्शन पहली पारी में मात्र 15 रूना बनाकर पवेलियन लौटे जिसके बाद उनका बयान वायरल हो रहा है.

“मेरा मतलब है, मैं फ्रेश महसूस कर रहा हूं और मेंटली मैं तीसरे दिन खेलने के लिए तैयार हूं. मेरा मतलब है, मैं लंबे समय तक बैटिंग करना चाहता हूं और ज़ाहिर है बहुत अच्छा टोटल बनाना चाहता हूं.

एक टीम के तौर पर, हम गेम जीतकर सीरीज़ बराबर करना चाहते हैं. इसलिए, मुझे लगता है कि गेम जीतने के लिए हमें जो कुछ भी करना होगा, हम करेंगे,” सुदर्शन ने तीसरे दिन के खेल के बाद ब्रॉडकास्टर्स के साथ बातचीत में कहा.

अगर इंडिया को दो साल में टेस्ट में अपनी दूसरी होम सीरीज़ हार से बचना है तो उसे जीत की ज़रूरत है. “मेरा मतलब है, आइडियली, हमें इसके लिए पहले बहुत अच्छी बैटिंग करनी होगी. इसलिए, हम दिन-ब-दिन या सेशन-दर-सेशन आगे बढ़ेंगे और अपनी टीम में सेशन खत्म करने और उन्हें पक्का करने की कोशिश करेंगे ताकि पांचवें दिन और शायद पांचवें दिन के आखिरी आधे हिस्से में हमारे पास बेहतर मौका हो.”

“तो, मुझे लगता है कि आगे देखते हुए हमें आज और कल भी बहुत अच्छा खेलना होगा ताकि हम टेस्ट जीतने के बारे में सोचने के लिए भी अच्छी स्थिति में हों. मेरा मतलब है, सरफेस बहुत अच्छी रही है. हम सभी को यही लगा. लेकिन मुझे लगता है कि हम गेम जीतने के लिए अपना बेस्ट देंगे,” सुदर्शन ने कहा, जो गर्दन की चोट के कारण शुभमन गिल के बाहर होने के बाद प्लेइंग इलेवन में आए थे.

गुवाहाटी में लाल मिट्टी की पिच पर लंबे समय तक अच्छी बैटिंग करने के लिए ज़रूरी एडजस्टमेंट के बारे में पूछे जाने पर, सुदर्शन ने कहा, “रन कहां बन रहे हैं, यह समझने की काबिलियत, क्योंकि लाल मिट्टी और काली मिट्टी की पिचों पर बैटिंग करते समय, आप अपनी बैटिंग में कुछ ही अलग बदलाव कर सकते हैं.”

“मुझे लगता है कि आप थोड़ा और लंबा खड़े हो सकते हैं और बॉल पर चढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा बाउंस होता है. इसलिए, मुझे लगता है, मुझे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आपको रन कहाँ से मिलते हैं और आप अपनी इनिंग्स को कैसे बड़ा बना सकते हैं - यही मैं ढूंढ रहा हूँ.”

India, South Africa, Bhardwaj Sai Sudharsan, Cricket
