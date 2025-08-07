जिस बल्लेबाज को काउंटी क्रिकेट ने निखारा, उसी ने इंग्लैंड के खिलाफ बिखेरी चमक, सुलझ गई इंडिया की बड़ी गुत्थी

Sai Sudharsan, India Tour Of England 2025: इंग्लैंड दौरा खट्टी मीठी यादों के साथ समाप्त हो चुका है. पिछले दौरा कई मायनों में यादगार रहा. यहां टीम इंडिया को भविष्य के कई स्टार हासिल हुए. जिसमें एक बड़ा नाम साई सुदर्शन का भी है. घरेलू क्रिकेट में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे युवा खिलाड़ी को इंलैंड दौरे पर डेब्यू करने का मौका मिला. जहां उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा. 23 वर्षीय बल्लेबाज के बल्ले से खूब रन तो नहीं निकले. मगर जिस तरह की मानसिकता पिछले दौरे पर उन्होंने दिखाई. उससे एक उम्मीद जगी है. पिछले काफी समय से भारतीय टीम नंबर तीन की समस्या से जूझ रही थी. मगर उनके खेल को देख उम्मीद जताई जा रही है कि समय दर समय जल्द ही यह समस्या भी खत्म हो जाएगी.

सुदर्शन ने काउंटी क्रिकेट में मचाया था धमाल

इंग्लैंड दौरा जरुर सुदर्शन के जीवन का ऐतिहासिक दौरा था. मगर वह यहां की परिस्थितियों से भली भांति परिचित थे. 2023 में उन्होंने काउंटी चैंपियनशिप में जमकर धमाल था. यहां उन्होंने पांच मैचों में हिस्सा लिया. जहां आठ पारियों में 35.13 की औसत से 281 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक भी निकला है. सरे की तरफ से शिरकत करते हुए उन्होंने नॉटिंघमशायर के खिलाफ 105 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 10 चौका और एक छक्का देखने को मिला.

काउंटी का अनुभव एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में आया काम

काउंटी का अनुभव अब जाकर सुदर्शन के काम आया. हाल ही में समाप्त हुए पांच मैचों की सीरीज में उन्होंने टीम इंडिया की तरफ से कुल तीन मैचों में हिस्सा लिया. इस बीच छह पारियों में 140 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को एक अर्धशतक भी देखने को मिला. यह पारी उन्होंने मैनचेस्टर टेस्ट में खेली. जहां 61 रन बनाने में वह कामयाब हुए थे.

