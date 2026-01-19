विज्ञापन
एक से लेकर 11 तक, ODI में किन बल्लेबाजों ने किस क्रम पर बनाए हैं सबसे ज्यादा रन? नहीं पता तो आज जान लें

वनडे में नंबर एक से लेकर नंबर 11 तक दुनिया के इन दिग्गजों ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन.

Virat Kohli
  • भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच इंदौर में हुआ जिसमें भारत हार गया
  • विराट कोहली ने तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 124 रनों की शतकीय पारी खेलकर टीम को मजबूती प्रदान की
  • कोहली वनडे में नंबर तीन पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, कुल रन 12676 हैं
भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला बीते रविवार (18 जनवरी 2026) को इंदौर में खेला गया. जहां भारतीय टीम को नाकामयाबी हाथ लगी. मगर विराट कोहली का प्रदर्शन सराहनीय रहा. टीम के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 124 रनों की शतकीय पारी खेली. इस दौरान उन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल की. जिसमें से एक विशेष उपलब्धि नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए सर्वाधिक रन बनाने का है. 'किंग' कोहली कल की बेहतरीन पारी के बाद वनडे में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह विशेष उपलब्धि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिं के नाम दर्ज थी. जिन्होंने नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए 12,662 रन बनाए थे. मगर कल की पारी के बाद यह विशेष उपलब्धि कोहली ने अपने नाम कर ली है. खबर लिखे जाने तक उन्होंने नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए 12,676 रन बनाए हैं. 

वनडे में किस क्रम पर किन बल्लेबाज ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन? 

जैसे विराट कोहली ने वनडे में नंबर तीन पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. वैसे ही दूसरे स्थानों पर बल्लेबाजी करते हुए अन्य बल्लेबाजों ने भी खूब रन बनाए हैं. जिनके कुछ इस प्रकार हैं- 

नंबर 1 पर - सचिन तेंदुलकर - 15310 रन
नंबर 2 पर - सनथ जयसूर्या - 12740 रन
नंबर 3 पर - विराट कोहली - 12676 रन
नंबर 4 पर - रॉस टेलर - 7690 रन
नंबर 5 पर - अर्जुन रणतुंगा - 4675 रन
नंबर 6 पर - एमएस धोनी - 4164 रन
नंबर 7 पर - क्रिस हैरिस - 2130  रन
नंबर 8 पर - वसीम अकरम - 1208 रन
नंबर 9 पर - मशरफे मुर्तजा - 701 रन
नंबर 10 पर - वकार यूनुस - 478 रन
नंबर 11 पर - ट्रेंट बोल्ट - 176 रन

