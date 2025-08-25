विज्ञापन
'साथियों से कह दिया था...', जो रूट को लेकर सचिन तेंदुलकर ने की थी बड़ी भविष्यवाणी, खुद किया खुलासा

Sachin Tendulkar on Joe Root: 34 वर्षीय जो रूट को लेकर कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में वह सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा टेस्ट रन का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं.

Sachin Tendulkar on Joe Root
  • इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने 158 टेस्ट मैचों में 13,543 रन बनाए हैं और सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं
  • सचिन तेंदुलकर ने जो रूट को पहली बार 2012 में नागपुर टेस्ट में देखा था और भविष्य के कप्तान बताया था
  • जो रूट ने इंग्लैंड की कप्तानी की और टीम को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाने में योगदान दिया है
Sachin Tendulkar on Joe Root Records: इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट आज टेस्ट क्रिकेट में रनों का अंबार लगा चुके हैं. वह अब तक 158 टेस्ट मैचों में 13,543 रन बना चुके हैं और इस मामले में वह सिर्फ मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर से पीछे हैं. सचिन ने अपने करियर में 200 टेस्ट में 15,921 रन बनाए थे. रूट ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि इंग्लैंड की कप्तानी भी संभाली और टीम को कई अहम जीत दिलाई. दिलचस्प बात यह है कि रूट के करियर को लेकर सचिन तेंदुलकर की दो भविष्यवाणियां बिल्कुल सही साबित हुईं.

सचिन ने पहली नजर में ही पहचान लिया था

सचिन ने हाल ही में रेडिट पर फैंस के सवालों के जवाब देते हुए खुलासा किया कि उन्होंने रूट को पहली बार 2012 में नागपुर टेस्ट में देखा था. उस समय रूट ने भारत के खिलाफ डेब्यू किया और पहली पारी में 73 रन बनाए थे. सचिन ने याद करते हुए कहा, “जब मैंने रूट को खेलते देखा, तभी अपने साथियों से कह दिया था कि यह लड़का इंग्लैंड का भविष्य का कप्तान बनेगा. उनकी सबसे खास बात थी विकेट को समझना और स्ट्राइक रोटेट करना. उसी पल मुझे अहसास हुआ कि यह बड़ा खिलाड़ी बनेगा.”

34 वर्षीय जो रूट आज क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में गिने जाते हैं. कई क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में वह सचिन तेंदुलकर का सबसे ज्यादा टेस्ट रन का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं. हालांकि रूट खुद इस रिकॉर्ड को लेकर दबाव नहीं लेना चाहते. उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, “यह वो चीज है जिसपर मैं ध्यान नहीं देता. ये सब अपने आप खेलते-खेलते हो जाता है.”

रूट का सचिन के लिए सम्मान

जो रूट खुद को सचिन का बड़ा प्रशंसक मानते हैं. उन्होंने कहा था, “सचिन तेंदुलकर खेल के महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं. उन्होंने जिस दबाव में खेला और जो कुछ हासिल किया, वह अविश्वसनीय है.” रूट ने अपने डेब्यू मैच को याद करते हुए बताया कि उनके लिए यह किसी सपने जैसा था. “मैंने बचपन में सचिन को खेलते देखा था और उनके जैसे बनना चाहता था. फिर अचानक खुद को उनके खिलाफ टेस्ट मैच खेलते पाया. यह मेरे लिए अविश्वसनीय अनुभव था.”

