"जब बात भारत-इंग्लैंड की हो...", मैनचेस्टर टेस्ट में हुआ चमत्कार तो 'क्रिकेट के भगवान' भी रह गए दंग

Sachin Tendulkar on Manchester Test draw: भारत ने मैनचेस्टर में खेले गए एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज के चौथे टेस्ट को ड्रॉ करा दिया है. रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर एक ऐसी पारी खेली जिसे विश्व क्रिकेट हमेशा याद रखेगा. दोनों ने शतक ठोका और टेस्ट मैच को ड्रा कराने में अहम भूमिका निभाई. भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट पर 425 रन बनाए. जडेजा 107 और सुंदर 101 पर नाबाद लौटे. भारत के टेस्ट ड्रा करने पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने रिएक्ट किया है. सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर भारत के खिलाड़ियों के ज़बरदस्त जज्बे को सलाम किया है.

सचिन तेंदुलकर ने लिखा, "जब बात भारत-इंग्लैंड की आती है, तो ओल्ड ट्रैफर्ड सीरीज़ को जीवंत बनाए रखने के लिए जाना जाता है. टीम इंडिया को शानदार वापसी के लिए बधाई. केएल राहुल, शुभमन गिल, जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने ज़बरदस्त जज्बा और जुझारूपन दिखाया. आखिरी टेस्ट के लिए शुभकामनाएं। भारत आगे बढ़े! "

When it comes to India-England, Old Trafford is known for keeping the series alive.

Congratulations, Team India, on a fantastic comeback. @klrahul, @ShubmanGill, @imjadeja, and @Sundarwashi5, showed great character and fighting spirit.

Good luck for the final Test. Go India!… pic.twitter.com/TLVuhqK86U