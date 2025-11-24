विज्ञापन
विशेष लिंक

ऐसा लगा जैसे 10 किलो खून कम हो गया...धमेंद्र के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने किया इमोशनल पोस्ट

Sachin Tendulkar on Dharmendra Deol: धर्मेंद्र के निधन पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने इमोशनल पोस्ट किया है और कहा है कि बॉलीवुड के हीमैन के जाने से उनका 10 किलो खून कम हो गया है.

Read Time: 3 mins
Share
ऐसा लगा जैसे 10 किलो खून कम हो गया...धमेंद्र के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने किया इमोशनल पोस्ट
Sachin Tendulkar on Dharmendra Deol: धमेंद्र के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने किया इमोशनल पोस्ट
  • हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है.
  • धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत थी और ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज के बाद घर पर देखभाल की व्यवस्था थी.
  • क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने धर्मेंद्र के निधन पर भावुक ट्वीट कर उन्हें बॉलीवुड का हीमैन बताया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Sachin Tendulkar on Dharmendra Deol: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को निधन हो गया है. 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत थी और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था. उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में नियमित जांच और उपचार के लिए भर्ती कराया गया था. अस्पताल में कुछ दिनों तक इलाज के बाद उनकी हालत में हल्का सुधार हुआ और उन्हें घर ले जाया गया, ताकि परिवार के बीच उनका इलाज किया जा सके. धर्मेंद्र के घर पर उनकी देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार कमजोर होता गया. वहीं धर्मेंद्र के निधन पर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने इमोशनल पोस्ट किया है और कहा है कि बॉलीवुड के हीमैन के जाने से उनका 10 किलो खून कम हो गया है. 

सचिन तेंदुलकर ने सोमवार को ट्वीट किया,"मैं, कई अन्य लोगों की तरह, अभिनेता धर्मेंद्र जी को तुरंत पसंद करने लगा, जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा से हमारा मनोरंजन किया. जब मैं उनसे मिला तो ऑन-स्क्रीन रिश्ता ऑफ-स्क्रीन और भी मजबूत हो गया. उनकी ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से आकर्षित थी, और वह हमेशा मुझसे कहते थे,"तुमको देखकर एक किलो खून बढ़ जाता है मेरा."

सचिन ने आगे लिखा,"उनमें एक सहज गर्मजोशी थी, जो उनके आस-पास के सभी लोगों को मूल्यवान और विशेष महसूस कराती थी. वह जिस व्यक्ति थे, उनका प्रशंसक न होना असंभव था. आज उनके निधन से मेरा दिल भारी महसूस हो रहा है.' ऐसा लगता है जैसे मेरा 10 किलो खून कम हो गया है. आप याद आओगे."

धर्मेंद्र का करियर हिंदी सिनेमा में लगभग छह दशकों का रहा है. उन्हें बॉलीवुड का 'ही-मैन' कहा जाता था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 में फिल्म 'दिल भी तेरा हम भी तेरे' से की थी. इसके बाद उन्होंने 'शोला और शबनम', 'अनपढ़', 'बंदिनी', 'पूजा के फूल', 'हकीकत', 'फूल और पत्थर', 'अनुपमा', 'खामोशी', 'प्यार ही प्यार', 'तुम हसीन मैं जवां', 'सीता और गीता', 'यादों की बारात' और 'शोले' जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया.

धर्मेंद्र ने दमदार अभिनय के दम पर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. उन्होंने अपने करियर में कई पुरस्कार भी जीते. साल 2012 में उन्हें भारत सरकार के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. इसके अलावा, उन्होंने कई फिल्मफेयर पुरस्कार भी अपने नाम किए. उन्होंने कई बार आलोचकों और दर्शकों की प्रशंसा भी हासिल की. उनके योगदान के कारण उन्हें बॉलीवुड के सबसे महान और प्रतिष्ठित अभिनेताओं में गिना जाता है.

यह भी पढ़ें: IND vs SA 2nd Test: 'दो दिन तक फील्डिंग के लिए तैयार थे...' 6 विकेट झटकने के बाद मार्को जानसेन ने किया बड़ा खुलासा

यह भी पढ़ें: Asia Cup Rising Stars 2025: फाइनल में रोमांच की सारी हदें पार, पाकिस्तान ने सुपर ओवर में बांग्लादेश को हराया, तीसरी बार जीता खिताब

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sachin Ramesh Tendulkar, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now