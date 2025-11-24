विज्ञापन

दादा के निधन से बुरी तरह टूटे करण देओल, धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार के बाद आया पहला वीडियो

89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. सोमवार को उन्होंने अपने घर पर अंतिम सांस ली.धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर हुआ.

दादा के निधन से बुरी तरह टूटे करण देओल
नई दिल्ली:

89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. सोमवार को उन्होंने अपने घर पर अंतिम सांस ली.धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर हुआ. जहां कई फिल्मी सितारे उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंचे. इन सबके बीच धर्मेंद्र के पोते करण देओल वीडियो सामने आया है, जिसमें वह काफी दुख में डूबे दिखाई दिए हैं. करण देओल का यह वीडियो श्मशान घाट से निकलते समय का है. सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. कई सोशल मीडिया यूजर वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं. 

धर्मेंद्र 12 नवंबर को ही अस्पताल से घर लौटे थे. धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. लेकिन 12 नवंबर की सुबह करीब साढ़े सात बजे उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया. उसके बाद से घर पर ही उनका इलाज चल रहा था. धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के साहनेवाल गांव में हुआ था. 65 साल के करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और वह हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड रखते हैं. धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से डेब्यू किया और 1960 के दशक में पॉपुलर हो गए. उनका आई मिलन की बेला, फूल और पत्थर और आए दिन बहार के ने उन्हें इस दशक में रातों रात पॉपुलैरिटी दिलाई. 

वहीं उन्हें हीमैन का दर्जा दिया गया, जो आज भी कायम है. उनकी फिल्में शोले से लेकर यमला पगला दीवाना तक सभी फिल्में फैंस की फेवरेट रही हैं. धर्मेंद्र ने शोले, धर्मवीर, चुपके चुपके, मेरा गांव मेरा देश और ड्रीम गर्ल जैसी कई यादगार फिल्में दी हैं. हाल ही में वो शाहिद कपूर-कृति सेनन की फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' में नजर आए थे. अब वो जल्द ही अगस्त्य नंदा की फिल्म “इक्कीस” में दिखेंगे, जो 25 दिसंबर को रिलीज होगी. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें धर्मेंद्र को शानदार अंदाज देखने को मिला. सुपरस्टार धर्मेंद्र के घर के बाहर एम्बुलेंस नजर आने के बाद अब सोशल मीडिया पर विले पार्ले शमशान घाट के वीडियो सामने आए, जिसमें आमिर खान, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, ईशा देओल और पूरी देओल फैमिली पहुंचती हुई नजर आई. 

